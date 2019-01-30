8國於WHO執委會仗義執言力挺！　美：對無法接受台灣幫助感到失望

▲美國在WHO執委會發言挺台。（圖／擷取自外交部）



國際中心／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近日召開執委會（EB），外交部29日公布美國、日本、瓜地馬拉、尼加拉瓜與索羅門群島等5國，在28日的會議上替台灣仗義執言的影片。會中5國以直接或間接的方式，肯定台灣在國際間的醫療貢獻與合作，呼籲各國不要把台灣排除在全球醫療、防疫的合作系統外。而在26日的會議上，海地、巴拉圭與史瓦帝尼三友邦代表，也舉例讚賞台灣專業、務實的貢獻，呼籲讓台灣重獲觀察員身分。

美國衛生部全球事務處副處長麥克菲特（Colin McIff）在會中表示，美國非常樂見去年伊波拉病毒肆虐時，台灣願意挺身捐助100萬美元（約台幣3073萬元）對抗疫情，「但對於WHO未能找到方法獲得此款感到失望，若是台灣能參與WHO相關技術工作，對各方都有益處。」美國聯邦眾議院日前才通過法案力挺台灣，要求美國務卿擬訂策略，協助台灣重新獲得世界衛生組織（WHO）的觀察員地位。

▲日本在WHO執委會發言挺台。（圖／擷取自外交部）



日本厚生勞動省國際保健資深企劃官堀裕行在發言時表示，全球化導致傳染疾病跨境傳播風險提高，「不應該遺漏特定區域，讓防疫地圖出現空白。」索羅門群島駐團代表瑟拉托（Barrett Salato）也說，若是傳染疾病爆發，台灣全體人將會暴露在風險之中，「台灣是有意願加入的夥伴，希望WHO可以邀請台灣有意義地參與所有相關會議與計畫。」尼加拉瓜代表認為，台灣缺席，等於台灣2000萬人缺席，這些人民也必須獲得健康保障。瓜地馬拉則感謝台灣在產婦健康照護、藥品普及等領域上的合作。

外交部表示，非常感謝友邦與理念相近的國家，不畏政治壓力，展現道德勇氣，在執委會中仗義執言，在此表示誠摯的謝意跟敬意。

▼瓜地馬拉在WHO執委會發言挺台。（圖／擷取自外交部）

