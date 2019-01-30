男童「作業多又難」打911求救　接線生花2分鐘隔空教數學

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美國印第安那州一名男童因為作業多又不會寫，靈機一動撥打911求救，當時負責接電話的接線生邦蒂不但沒有生氣，還耐心教導應該要怎麼解題，最後總算順利幫孩子算書數學題目的答案。拉佛耶特警局長法蘭利表示，雖然不鼓勵民眾濫用911，但邦蒂的表現十分暖心，於是決定公開表揚。
▲邦蒂透過電話教男童寫作業。（圖／翻攝自推特／LafayetteINPolice）
綜合美媒報導，這位男童14日打電話到911求助，一開口就說自己當天在學校過得很不愉快，而且學校還發了很多、很難的功課，尤其是數學作業他根本解不出來，實在沒有辦法才想打電話求助。
邦蒂（Antonia Bundy）接到這通電話並未生氣，而是在確認男童需要協助後，隔空靠著對話幫忙教導數學，例如「3／4加上1／4等於多少」，首先得把分子和分母拆開來看，分子相加後再除以分母就是答案。男童成功算出來後也不忘道謝，他語帶歉意，似乎知道不能因為這種事就撥打911，但還是很感謝邦蒂的協助。
▲男童算出答案後，還帶著歉意向邦蒂道謝。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）
這件事情經過兩個禮拜，邦蒂所屬的拉佛耶特（Lafayette）警局局長法蘭利（Pat Flannelly）將此事公開，並表揚她的暖心行為，同時表示，雖然警方並不鼓勵民眾濫用緊急專線，加上不會寫作業也不是非常緊急的狀況，但她的超暖舉動確實讓男童的心情好轉，還解決困難的作業，展現出很棒的服務熱忱，當然值得讚賞。
美國網友們看到這則消息也很感動，紛紛留言大讚邦蒂，雖然這只是一通短短2分鐘的電話，但對男童來說，那一刻她就是最棒的「英雄」。
Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don't recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O— LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) 2019年1月25日