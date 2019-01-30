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男童「作業多又難」打911求救　接線生花2分鐘隔空教數學

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國際中心／綜合報導

美國印第安那州一名男童因為作業多又不會寫，靈機一動撥打911求救，當時負責接電話的接線生邦蒂不但沒有生氣，還耐心教導應該要怎麼解題，最後總算順利幫孩子算書數學題目的答案。拉佛耶特警局長法蘭利表示，雖然不鼓勵民眾濫用911，但邦蒂的表現十分暖心，於是決定公開表揚。

男童「不會寫作業」撥911求救，接線生超暖回應。（圖／翻攝自推特／LafayetteINPolice）

▲邦蒂透過電話教男童寫作業。（圖／翻攝自推特／LafayetteINPolice）

綜合美媒報導，這位男童14日打電話到911求助，一開口就說自己當天在學校過得很不愉快，而且學校還發了很多、很難的功課，尤其是數學作業他根本解不出來，實在沒有辦法才想打電話求助。

邦蒂（Antonia Bundy）接到這通電話並未生氣，而是在確認男童需要協助後，隔空靠著對話幫忙教導數學，例如「3／4加上1／4等於多少」，首先得把分子和分母拆開來看，分子相加後再除以分母就是答案。男童成功算出來後也不忘道謝，他語帶歉意，似乎知道不能因為這種事就撥打911，但還是很感謝邦蒂的協助。

▲寫作業,小學生,讀書示意圖。（圖／CFP）

▲男童算出答案後，還帶著歉意向邦蒂道謝。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

這件事情經過兩個禮拜，邦蒂所屬的拉佛耶特（Lafayette）警局局長法蘭利（Pat Flannelly）將此事公開，並表揚她的暖心行為，同時表示，雖然警方並不鼓勵民眾濫用緊急專線，加上不會寫作業也不是非常緊急的狀況，但她的超暖舉動確實讓男童的心情好轉，還解決困難的作業，展現出很棒的服務熱忱，當然值得讚賞。

美國網友們看到這則消息也很感動，紛紛留言大讚邦蒂，雖然這只是一通短短2分鐘的電話，但對男童來說，那一刻她就是最棒的「英雄」。

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