OPPO R17 Pro初體驗、新年版動眼看：集齊品牌手機廠大成

▲OPPO R17 pro開箱，原廠隨附 SUPERVOOC閃充組。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

特約記者洪聖壹／上海報導

藉由Youtuber到處都是瘋女人與OPPO明星夥伴蕭敬騰的宣傳，OPPO 年度風雲機 R17 系列在台灣也算是2018年度風雲機之一了！隨著春節來臨，OPPO R17系列又趁勢推出新年版，記者實際取得當中的「R17 Pro新年版」，同時提供相關實際體驗照片給讀者在年前換機選購參考。

除了伸縮鏡頭的OPPO Find X旗艦機，OPPO在2018年針對R系列中階旗艦就推出了搭載高通S660的R15 Rro，以及升上一階、搭載高通S710的R17 Pro，此次體驗的手機，就是陸版的 R17 Pro。

談到OPPO這品牌，就手機廠來說算是年輕品牌，R系列產品是這幾年當中，記者認為不斷跟上時代潮流的產品線，舉凡從R11開始的全金屬設計，到現在R17的雙鏡面防護玻璃設計，幾乎都是跟上一線手機廠的開發潮，拼命跟進的結果，讓該廠成為全球五大手機出貨廠商。

但是如果在2018年接觸過OPPO Find X的用戶，你會發現，OPPO除了跟進蘋果、三星的設計與手機體驗，也開始著眼如何推廣他們的創新研發，而這次接觸 R17 Pro 會發現這個人稱「水滴屏」的螢幕，以及實機體驗起來四邊圓角、人體工學介面以及玻璃跟金屬貼合度，不管是握持反饋，還是重量都恰到好處，不會有塑膠機的低俗感。

R17 Pro 主打色是霧光漸變版本，不過記者比較偏好帶點低調氣息的凝光綠版本，這個版本的綠色比較神秘一點，但是在光線折射起來產生的漸變顏色也是會帶來驚喜、而且在市場上所有手機顏色當中，這個調色相當少見，下次有機會可以到門市去看看，如果有心想要購買，那麼你會跟記者一樣，在霧光漸變跟凝光綠之間猶豫好久。私心認為，這就是今年OPPO公司在設計上的進步。

關於全新推出的 R17 Pro 新年版，手機塗裝上則是以亮紅色的設計，手機底部多了金豬的圓形圖標，旁邊還有金豬的漸層，原廠配件多了2019立體小桌曆，該版本跟Gucci 不約而同的找來西班牙藝術家Ignasi Monreal 操刀，整體深具藝術質感，只可惜這個版本目前僅在中國大陸販售。

▲▼OPPO R17 Pro新年版除了採用喜氣洋洋的紅色之外，背後有許多由西班牙藝術家Ignasi Monreal 設計的金豬浮雕。（圖／記者洪聖壹攝）

仔細看OPPO R17 Pro，你會發現除了背後顯著的三鏡頭跟閃燈之外，沒有一般中階機會帶有的一塊指紋辨識模組影響視覺，這方面跟 Vivo X23 相當，兩間公司不約而同的在中階機埋入螢幕下指紋辨識技術，R17 Pro 採用的是全新光感螢幕指紋辨識技術，技術原理主要是在螢幕下放入一般攝影鏡頭用的感光元件，藉此讓手指觸碰到螢幕的一瞬間就能解鎖，實際體驗辨識效率相當高，官方回應大約0.5秒，幾乎是跟華為的Mate 20 Pro同樣的辨識效率。

▲OPPO R17 pro光感螢幕指紋辨識實測。（影片／記者洪聖壹攝）

不過如果期待中階機有 3.5mm 耳機孔的用戶，那麼可能會有點失望，OPPO R17 Pro 雖然跟 R15 同樣支援雙卡雙待，但是沒有耳機孔，但是原廠盒裝隨附 3.5mm to USB-C 的轉接頭，讓用戶可以透過轉接的形式來使用耳機，不過記者已經習慣使用藍牙耳機了，R17 Pro 採用的是藍牙5.0解決方案，因此除非是舊版藍牙耳機，否則手機在藍牙配對上相對有效率，所以這點並不會很在意。

OPPO R17 Pro配備的應該是三星提供的6.4吋 AMOLED 螢幕解決方案，顯示比例19.5:9，解析度為 2,340 x 1,080 pixels，有喜歡三星A8(2018)系列的用戶，相信就會喜歡這支手機帶來的鮮豔色彩跟對比感，如果期待三星最新發表的Galaxy M10，那麼也可以先去體驗看看R17 Pro，差別在R17 Pro 上方的鏡頭的切口看起來是相對微小的，官方提供的數據顯示比例為91.5%，實際觀看影音滿意度相當高。

再來讓記者放心而且滿意的是該款手機充電效率，R17 Pro 搭載高通S710行動平台、8GB RAM、128GB 儲存空間，安兔兔跑分得分155181，效能大概跟小米8SE是伯仲之間。電池方面則是配備了2顆連接在一起的1850mAh電池，容量等效3700mAh，主要是用來搭配首見於 OPPO Find X 的 Super VOOC 解決方案使用，官方數據是10分鐘就可以充40%，但是必須要使用原廠盒裝隨附的Super VOOC充電線跟插頭。

目前這支手機記者已經連續使用快一個月的實測，實際拿來當公務機使用的話，單純接收訊息、回覆訊息，這樣待機一整個禮拜，大概還有40%的電力，實測在這樣的前提下充電10分鐘，螢幕顯示為76%，再充電10分鐘，螢幕顯示為98%，也就是說如果只是用來接收訊息、接聽電話使用一個禮拜，那麼只要20分鐘就幾乎已經快j充飽，記者曾在一整個晚上開聲音、連接4G打《王者榮耀》約5小時，手機剩餘的電力還有42%，就這一點，R17 Pro 已經深具實用價值。

R17 Pro還有另外一個主打的功能，那就是配備所謂「靈動光圈」的三鏡頭拍照功能，其主相機採用類似三星Note 9的雙光圈主鏡頭，不過略為低階一點，最高畫素為1200萬畫素（F1.5/F2.4雙光圈）+2000萬 F2.6，第三顆鏡頭其實是TOF 3D立體鏡頭，至於自拍鏡頭主要把畫素拉高，光圈F2.0，但是可以拍攝最高2500萬畫素的自拍照，順帶一提，R17 Pro的AI場景辨識功能相當快速、準確，而且自拍也能夠使用，實測拍攝效果如下：

▲AI自動場景辨識逆光實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲AI自動場景辨識花卉實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲AI自動場景辨識海景實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲AI自動場景辨識風景實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲AI自動場景辨識暮色實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲AI自動場景辨識暮色實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

說起靈動光圈，與三星Note 9、S9的解決方案不同之處在於，R17 Pro是可自動和手動控制光圈，至於第二顆鏡頭主要用來拍攝人像模式、創造背景散景使用，而且也有類似華為自P20 Pro的4秒長曝夜景拍攝模式。記者實測效果拍攝品質尚可，雖然不如華為P20 Pro、Mate Pro，有時還會有漏光的問題，但是在這之前，切記：R17 Pro，是一款旗艦中階手機，至於第三顆主鏡頭為TOF鏡頭，透過這顆鏡頭，可以使用 AR 實境導航，該功能 記者將以另外一篇來介紹。夜拍效果實拍結果如下：

▲關閉夜景模式實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲開啟夜景模式實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲螢光燈夜景實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲開啟夜景模式實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲極低燭光開啟夜景模式實拍。（圖／記者洪聖壹攝）



R17 Pro搭載的是建立於Android 8.1 Oreo之上的ColorOS 5.2版，關於ColorOS，許多iPhone用戶都會很熟悉，而由於R17系列移除了HOME鍵，所以新版ColorOS多了許多操作手勢，當然這部分包括手機拍攝介面在內也跟 iPhone X非常相似，首頁還有一個智能側邊欄位的設計，可以快速開啟常用程式，或者呼叫小歐智慧語音助理，簡單的說，對於習慣使用iOS的用戶來說，R17 Pro將會讓你無縫接軌，輕鬆返回 Android 陣營。

此外，大陸版本的「負一屏」，也就是在首頁向左滑動，就會看到在國際版本閹割的智慧助理，這包括拍立淘、智慧識物、智慧掃碼、智慧找車、查快遞等功能。

整體來說，OPPO R17 Pro 融合了 2017~2018 所有蘋果、華為、三星旗艦機的優點跟特色，加上自家的設計，以及 SuperVOOC 快充技術，拍照功能雖比不上旗艦機，不過以一台最高階8GB/128GB版本的 OPPO R17 Pro 只要台幣不到2萬元就能入手，雖然比以往 R 系列手機都還貴，但相較日漸上漲的競品旗艦機來說，R17 Pro 也算是值得考慮的 CP 值品牌手機。