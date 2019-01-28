「讀者城市」每天150元　享受飲品無限暢飲的閱讀樂趣　

▲縣長潘孟安享受城市閱讀看書的樂趣。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

深耕在地38年的大中圖書公司，不畏實體書店的式微，開創了新的經營模式-「讀者城市」閱讀文創館，於今28日開幕，希望能帶動南島翻轉閱讀的形式。讓閱讀成為生活的一部分，凝聚整座城市的文化氣息，成為人文薈萃之地。

▲「城市閱讀」亮麗的陳色▼

一本本陳列架上的精裝讀物，光是書的封面就像一幅幅美麗的畫作妝點了館內的壁面。總經理劉彥甫說：「我們特別挑選大量以圖片為主的精裝書讓進來的讀者們可以無限的翻閱探索他們想要閱讀的書籍。像這類書籍在坊間書店中一方面單價較高；另一方面是大部分都是封膜的狀態，讀者很難有機會閱覽。」

他說，書店希望打破以往賣書的經營模式，更希望可以將這麼棒的讀物讓更多人可以在館內自在的閱讀，讓藝術、文學及美學充滿在這國境之南，這就是讀者城市的初衷。

讀者城市，是南台灣首創閱讀文創館，館內空間蘊含了各國城市風格特色，有巴黎優雅的氛圍、羅馬繁華的莊嚴、紐約復刻的活潑、及東京世代的流行，不同區域，讓讀者們可以自由地找到今天想在那座城市的氛圍中閱讀，更收藏了近三千冊的精裝書及世界限量典藏書。

每日只要150元的入場費，大人小孩都可以在這裡找到一本自己喜歡的讀物享受閱讀的片刻。為了讓讀者們可以愜意的閱讀，更提供了自助吧飲品無限享用的服務，還有單點吧檯的選擇。

大中企業期盼將演藝廳周圍打造成屏東的文創走廊，期待吸引更多人到演藝廳看表演，吸取藝文養份外，也可以放鬆心情點杯茶、翻本書，｢走近屏東演藝廳，音樂的氣氛、書香氣息就在空氣中散發開來!」目標