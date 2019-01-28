　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「綠咖啡」真能窈窕又養顏美容？　專家提醒使用2原則

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖／shutterstock　文／謝佳君

你或許喝過黑咖啡、聽過綠拿鐵、甚至嘗試過「防彈咖啡」，但你知道「綠咖啡」嗎？「綠咖啡」是未經烘焙的生咖啡豆，市面上有業者宣稱，綠咖啡萃取物「綠原酸」能養顏美容、還能維持窈窕身材。但衛福部食藥署近日擬修訂綠咖啡萃取物的使用限制和標示，就怕民眾咖啡因攝取過量反傷身。

好食課創辦人、營養師林世航表示，沒有經過烤焙的咖啡豆呈淡淡草綠色，因此被稱作「綠咖啡」，也有人稱之為「綠豆」

綠咖啡萃取物在國外則常被拿作減肥使用。林世航解釋，咖啡豆含有綠原酸，是一種酚酸類的物質，過去有研究指出，綠原酸能調節腸道菌相、幫助控制血糖、脂肪細胞代謝；但咖啡豆如果經過烤焙，綠原酸就會大量流失，只有綠咖啡才能保留豐富的綠原酸。

但為何綠咖啡不直接拿來喝呢？

「綠咖啡根本喝不了，味道超噁心！」林世航說，咖啡的香氣是來自烤焙過程所產生的梅鈉反應，如果未經烘焙，味道相當難聞、難以入口；而且生咖啡豆水分含量高、結構緊實，必須經過烤焙過程產生孔洞、脆化，才能磨豆。

（食藥署輔導現煮咖啡業者應標示的「紅、黃、綠」標誌，代表咖啡因含量不同。圖片來源：衛福部食藥署）

飲食還是要控制，小心咖啡因攝取過量

不過，綠咖啡萃取物、綠原酸真有這麼神奇的效果嗎？林世航表示，目前綠原酸減重效果的相關研究不一，但他認為，比較好的方式是將它做為輔助減重使用，如果平時沒有控制飲食、暴飲暴食，還是很難有明顯效果

此外，綠咖啡萃取物還合併有咖啡因，就怕民眾攝取過量，食藥署針對「綠咖啡萃取物」作為食品原料使用時，要求業者應符合相關規定，包含原料來源、採取部位、型態、製造方式及每日使用限量為400毫克以下；咖啡因含量如果在0.05％以下，則每日使用限量應在1500毫克以下。另外，也應加註「12歲以下孩童、孕婦、消化不良與重大疾病患者不宜食用」的警語。

還有一點須留意的是，「綠咖啡萃取物」和食藥署輔導現煮咖啡業者應標示的「紅、黃、綠」標誌並不相同。有時在咖啡的價目表或飲料杯上，可以看到紅、黃、綠三種不同顏色的圓點，根據食藥署規定，紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上，黃色代表100～200毫克，綠色代表100毫克以下

另根據咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，紅標建議每天不要喝超過一杯，黃標每天不要超過2杯，綠標則建議每天不要喝超過3杯。

林世航也提醒，孕婦、幼童、及對咖啡因敏感的人，例如飲用咖啡會心悸，無論飲用咖啡或使用綠咖啡萃取物，都要謹慎使用

延伸閱讀：

在外喝咖啡要注意什麼？　專家：少選「這2種」

喝咖啡的好處及禁忌　1張圖讓你秒懂

黑咖啡傷胃　加牛奶可改善嗎？胃腸科醫師來解答

這種咖啡熱量是濾掛式的20倍 別為了方便快速就選它

無糖二合一咖啡比較健康？其實隱藏著危機

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

ET快訊
楊雅筑深夜指纏博焱！「醉倒胸膛、伸手撫背」全被拍
中職／彭政閔引退？兄弟與彭政閔30日公布重大訊息
舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜
台北第一家「金礦咖啡」竟倒了！原因曝光全台剩43門市

關鍵字：康健雜誌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】想轉職！　你知道離職信怎麼寫嗎？

「綠咖啡」真能窈窕又養顏美容？　專家提醒使用2原則

「關我屁事？」旅客攜肉入境…導遊連坐罰！李奇嶽：蘇貞昌該唸書

台大名獸醫教授涉貪急退休　教育部掩護台大回聘：未違反教師法

陸女「收20萬罰單」2小時霸氣付清！7天自由行偷藏臘肉　付完繼續玩

影／金山連兩震！「地下20公里岩漿庫」若爆陽明山衝出…核電10公里外

空姐被爆賣春不雅片外流　航空公司逼問3小時自白！根本找錯人

全台「春節計程車加成收費」懶人包　花東+50、彰化+100

快訊／北部晚間突一震！金山20：10規模3.3地震　網驚：震感超怪

台「傳說中廚具」強襲日本…節目預測「今年會爆紅」！網竟酸：丟臉

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

張柏芝第三胎真名曝光！　 出生登記「父親欄」讓人傻眼

【英語多益通】想轉職！　你知道離職信怎麼寫嗎？

「綠咖啡」真能窈窕又養顏美容？　專家提醒使用2原則

「關我屁事？」旅客攜肉入境…導遊連坐罰！李奇嶽：蘇貞昌該唸書

台大名獸醫教授涉貪急退休　教育部掩護台大回聘：未違反教師法

陸女「收20萬罰單」2小時霸氣付清！7天自由行偷藏臘肉　付完繼續玩

影／金山連兩震！「地下20公里岩漿庫」若爆陽明山衝出…核電10公里外

空姐被爆賣春不雅片外流　航空公司逼問3小時自白！根本找錯人

全台「春節計程車加成收費」懶人包　花東+50、彰化+100

快訊／北部晚間突一震！金山20：10規模3.3地震　網驚：震感超怪

台「傳說中廚具」強襲日本…節目預測「今年會爆紅」！網竟酸：丟臉

WSBL／場均僅休2.75分鐘　林紀妏看好郭佳紋成台電看板球星

日用品巨頭寶僑陷危機　營收發展倒退10年市佔跌剩30%

俏皮「黑黃勇士」腳踏花蕊手揮舞　模樣如拜年般：真是太萌了

睪丸癌上身超靜默！29歲男「子孫蛋囊」暴腫　醫：2顆不對稱很危險

馮提莫萌唱《學貓叫》！　韓網友秒被圈粉　直喊「心臟砰砰跳」

亞足賽／大迫勇也梅開二度　日本3球完封伊朗闖冠軍戰

重要節日安全維護起動　南警同步視訊無時差　黃偉哲：態度和緩執法堅定

王彩樺曝右眼白內障需手術　術前記得先做這5件事

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

重要節日安全維護首日　善警威力展示維護治安決心

高雄民眾輕踢...白色標線秒歪　網友傻眼笑：路面大型立可帶？

生活熱門新聞

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核..

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最..

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻..

旅客攜肉導遊連坐罰！業者：關我..

痘疤弟靠化妝變韓系美男

快訊／地牛突翻身！晚間20：1..

日節目預測大同電鍋爆紅！網竟酸..

給老母過期2年料理包！鄰居揭心..

扛兩箱尿布濕紙巾！產婦友：換一..

網盤點「COSTCO雷品」　草..

年終爽領15萬！他列基本開銷...

騙了20年　小智森林放生比鵰

8學生低聲打量　「高雄泫雅」捷..

「火車劈腿男」找到人了　新營妹..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝光

即／世界DJ冠軍出爐！DJ Afro嗨炸

台北第一家「金鑛咖啡」竟倒了！

女友同居10天就墜樓！毒郵差滿臉抓痕

BTS柾國買5千萬豪宅「一次付清」

舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！

全台8間必拜財神廟懶人包

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

更多

最夯影音

更多

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面