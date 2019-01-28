要求黨媒加快「媒體融合」　習近平關注《俠客島》：我經常看

▲習近平率中央政治局常委到《人民日報》新媒體大樓進行「集體學習」。 （圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席、中共中央總書記習近平日前率政治局委員到《人民日報》報社進行集體學習，要求黨媒要加快推動「媒體融合發展」，同時加強對「愛國主義」的宣傳，並要牢牢占領傳播制高點。對於《人民日報》旗下時常發表對台時政評論的新媒體《俠客島》，習近平說，「我經常看。」

根據《人民日報》報導，中共中央政治局25日舉行集體學習，主題為「全媒體時代和媒體融合發展」，地點在媒體融合發展第一線的人民日報新媒體大樓。習近平表示，要打造新型傳播平台，擴大主流價值影響力版圖，黨報、黨刊、黨台、黨網等主流媒體必須緊跟時代，大膽運用新技術、新機制、新模式，加快融合發展步伐，實現宣傳效果的最大化和最佳化。

報導指出，根據最新統計，如今中國大陸已有超過8億人接上互聯網（網際網路），微信（WeChat）的全球用戶更超過10億，微信公眾號超過2000萬個，而作為執政黨，中共的宣傳和輿論重心就是要到群眾中去，傳播黨的聲音和主流價值觀。

▲習近平到訪《人民日報》的「中央廚房」。 （圖／翻攝自新華社）

《人民日報》26日發表一篇「側記」，紀錄習進平到訪時的談話與互動細節。內容指出，聽取人民日報社長李寶善介紹《俠客島》是報社海外版的一個融媒體工作室時，習進平點頭表示，「我經常看。」

《俠客島》擁有超過1000萬總用戶量，涵蓋重大時政、國際新聞、財經金融等多方面內容的平台，團隊從最初的5名兼職，擴展到7名全職。根據第三方數據統計，2017年，《俠客島》共發布原創文章389篇，其中有303篇閱讀量為「10萬+」，傳播力超過了99.69%的微信公眾號，其於2014年創伴的公眾號，為評論專欄，時常發表對台灣時政的評論。

北京青年報微信公眾號《政知見》報導，這次是19大後，中央政治局首度從中南海移師外地進行學習。上一次外地學習是在2013年、18屆中央政治局舉行第九次集體學習，地點是中關村。