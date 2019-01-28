綠蠵龜誤闖定置漁網　狀況良好頭城蜜月灣野放

▲第一岸巡隊人員，將體長約41公分、寬約34.5公分、體重8.7公斤誤闖定置漁網的綠蠵龜，搬運至宜蘭頭城鎮蜜月灣實施野放。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

27日11時47分，宜蘭頭城大里籍漁船救獲1隻活海龜，劉姓船長將誤闖定置漁網之海龜交予海巡人員處置。經海洋大學初步判定海龜品種為綠蠵龜，這隻體長約41公分、寬約34.5公分、體重8.7公斤的綠蠵龜，生命跡象良好無明顯外傷，後續由石城安檢人員，陪同海洋大學研究人員將綠蠵龜搬運至宜蘭頭城鎮蜜月灣實施野放。

第一岸巡隊表示，1隻誤闖頭城鎮石城附近海域定置漁網的海龜，被漁民送至該隊石城執檢站，安檢所人員立即對海龜實施保濕工作，並通報宜蘭縣政府農業處畜產科及海洋大學研究人員。

27日14時22分，海洋大學及宜蘭縣政府農業處畜產科等3人抵達石城執檢站，經初步判定海龜品種為綠蠵龜，體長約41公分、寬約34.5公分、體重8.7公斤，海龜生命跡象良好無明顯外傷，後續由所長等2員陪同海洋大學研究人員將綠蠵龜搬運至蜜月灣實施野放。

第一岸巡隊指出，該隊平日除了查緝走私及非法入出境外，包含環境保育與救生救難亦是重要工作項目，希望各界如有發現海洋生態相關事件時，請於第一時間撥打海巡「118」報案專線，將以最快的速度派員到場處理；這些服務並不收取任何費用及餽贈。