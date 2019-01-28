超狂老闆賣「獎狀」還代簽　小學生排隊搶購：拿去騙紅包

▲ 當時有一名小學女生向老闆買「盜版獎狀」。（圖／翻攝自《梨視頻》，下同。）

大陸中心／綜合報導

江蘇省漣水縣有一間雜貨店老闆販售「盜版獎狀」，還提供代寫服務，吸引一票小學生前來搶購，用來回家騙取更多壓歲錢，此舉一曝光後，立刻激起許多家長反彈。當地警方也開始介入調查。

據《梨視頻》報導，這名雜貨店老闆以1張人民幣2元（約新台幣）的價格販售「盜版獎狀」，而且還親筆代寫獎狀上的獎項直說「反正家長也不知道」，吸引許多當地小學生在門口排隊搶購，希望趕在學期結束前，拿一張獎狀回家向長輩騙取壓歲。

全程皆被一名小學生用手機錄下，由於當時人潮眾多，老闆一邊依照一名小學女生的要求在獎狀上寫「三好學生」，一邊則接受旁邊的小學生抱怨獎項「寫錯了」。當影片流傳到家長的群組後，引發諸多家長不滿。警方也在事後逮捕雜貨店老闆，但據稱他「只是讓學生們回家騙騙家長玩玩」，因此已遭到釋放。

▼ 盜版獎狀吸引小學生在門口排隊搶購，當有人民眾問及時，老闆直說小學生是要拿回去「騙家長」。

許多網友看到影片後，紛紛認為雜貨店老闆的行為非常不妥，「誤導學生該判刑」、「有時候這樣做是在告訴孩子榮譽是可以用錢買到的」、「欺騙的不是家長，是老闆自己的人生」、「老闆怕是想被打」、「小時候會買獎狀騙家長，長大後不知道會用錢做甚麼勾當」。

不過也有網友認為，「賣獎狀也能調查，真是醉了」、「這是良心老闆啊」、「這是商機啊」、「被警察傳喚？這學生家長肯定有局裡的人哦」、「這點雞毛蒜皮的小事還需要警察，不就是一個獎狀嗎」。