全台最富年味！花蓮「山豬」主燈＋13鄉鎮萬盞大紅燈籠登場

▲花蓮太平洋燈會」開幕晚會，高達15公尺「山豬」主燈啟動，吸引大批民眾前來觀賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台最富年味的太平洋燈會閃亮登場！花蓮縣政府26日在花蓮市六期重劃區舉辦「2019花蓮太平洋燈會」開幕晚會，縣長徐榛蔚手壓「山豬」主燈模型啟動後，高達15公尺「豬光寶氣耀洄瀾」主燈瞬時亮起，搭配高空煙火閃耀花蓮夜晚，吸引大批民眾前來觀賞。

▲主燈亮起搭配高空煙火閃耀花蓮夜晚。

邁入第七年的花蓮太平洋燈會，即日起將熱鬧開幕。白天在鯉魚潭有超萌紅小鴨、韻律噴泉秀；晚上六期重劃區有「豬光寶氣耀洄瀾」主燈，以及「人文科技劇場」、花蓮海洋意象的「印象花蓮燈區」、象徵龍鳳呈祥的「龍躍奇萊燈區」及「鳳舞洄瀾燈區」、為親子打造的「互動光影藝術燈區」、讓網美網帥拍好拍滿的「富貴迎春燈區」及「好客花蓮燈區」。好山好水好空氣的花蓮，絕對值得大家一來再來。

▲花蓮縣長徐榛蔚主持山豬主燈啟動儀式。

開幕除主燈秀啟動、人文科技劇場展演、多樣主題燈區精彩呈現外，還有限定煙火秀的驚豔演出，許多民眾熱情排隊索取親子最喜愛的「限量排隊小禮-紅小鴨玩偶」，888份小禮代表鄉親新的一年諸事吉祥、發發發！徐榛蔚也誠摯邀請國內外好朋友在欣賞完炫麗的燈會後，可以前往鄰近燈會的東大門國際觀光夜市，吃美食逛燈會，邀請各地遊客同遊花蓮，一起迎接幸福金豬年！

▲徐榛蔚歡迎返鄉遊子及全國遊客到花蓮喜慶迎新年。

今年生肖主燈高達15米，以山豬造型雕塑，並整合全新LED燈光科技，在夜間成為七彩繽紛的大型燈籠，每晚6點至9點30分每半小時展演3分鐘；今年更首創二座動態旋轉「龍躍奇萊」、「鳳舞洄瀾」雙副燈與主燈相互輝映，還有以花蓮人文創意舞碼為主軸的「人文科技劇場」，用光、影、水科技帶領現場觀眾進入科技的奇幻旅程，每晚6點15分至9點45分每半小時展演5分鐘。

此外，白天在鯉魚潭展區最可愛的紅小鴨家族，每日10點至下午5點每整點及半點還有韻律噴泉秀可以觀賞；每天上午10點開始還有每日限量100份的「新春扭一下好運豬事來」的紅面鴨扭蛋機拿好禮活動。

燈會即日起至2月24日（除夕休），日夜均有展演活動，過年不打烊，跟全國鄉親一起歡喜迎豬年、幸福滿花蓮!更多活動內容詳

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