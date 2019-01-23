總統視察「隱瞞子彈失竊」　花防部：時間倒置、片面報導

▲總統蔡英文視導花防部。（圖／國防部提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文本月15日前往花蓮視導陸軍花東防衛指揮部戰車營，沒想到如今卻傳出花防部月初時清查彈藥發現，十多發子彈和一個彈匣遭竊，卻在視察行程結束後才回報國安系統，對此，花防部回應，「時間倒置，無涉總統1月中旬視導行程。」

根據《自由時報》報導，該名爆料者聲稱，失竊的十多發子彈是T-91戰鬥步槍所用的5．56公釐子彈，由於當時的時間點正巧是總統視察之前，擔心會因為維安取消行程乾脆先行隱瞞，直到蔡總統抵達都沒有找到失竊的物品，卻還是按照行程舉辦演練和餐會，而演練時全副武裝的官兵約數百人，雖然合照時未帶實彈，但距離總統最近的僅數十公尺，萬一出事後果不堪設想。

而整起事件直到視察行程結束後才回報國安系統，幸好最後在南美崙營區的儲藏室找到失竊的子彈和彈匣，原來是因為在幹訓班擔任助教的廖姓中士一時興起，想把東西帶回去作紀念才會引起風波，據報導指稱，廖員目前已被記一大過並調離領導職。

▲總統蔡英文視導花防部。（圖／國防部提供）

其實，總統蔡英文15日視導陸軍花東防衛指揮部戰車營時，還提出「三個堅定」，包含精實、實力以及作為戰力關鍵的人，並鼓勵國軍弟兄姊妹，武器再精良，還是要靠優秀的國軍人力素質作為最核心的動力，這次的視導和慰勞行程，就是要讓國人看到國軍的兩個面向。

對此，陸軍花東防衛指揮部23日表示，相關內容與事實不符，特予澄清，以正視聽。

花防部指出，所屬幹訓班於去（107）年12月27日實施T91步槍實彈射擊課程，梯次射擊後實施彈藥清點，發現短少一個彈匣（內含6發5.56公厘子彈），單位幹部進行清查期間，廖姓士官坦承私藏子彈並予繳回。本部遂將廖士於今（108）年1月9日移送法辦調查，並依「刑懲併行」原則，核予廖士大過處分並列汰除。

有關媒體報導內容誇大聳動，時間倒置，無涉總統1月中旬視導行程，本部已於媒體查詢時，明確告知實情，惟媒體仍片面報導，本部表達嚴正抗議，籲請媒體善盡社會公器責任，以免混淆視聽，影響軍譽。

花防部進一步表示，本部後續除配合司法偵辦，另援引為例，持恆加強靶場紀律要求與械彈管制，以杜類案再肇。