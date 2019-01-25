上海靜安打造「靈石中國電競中心」　上中下游廠商結合賽事與直播

▲量子體育VSPN主持人／解說員吉尼Gini。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

上海市靜安區靈石路近年來的電競功能越來越明顯，曾被網友戲稱為「宇宙電競中心」。據羅蘭貝格大中華區副總裁江浩進行題為《靜安區電競產業發展規劃》（下稱《規劃》）的演講指出，靜安將在以靈石路為核心的電競企業聚集區，從上游遊戲廠商到中游賽事、俱樂部、製作公司以及下游直播平台、周邊產品，構建起較為完整的產業鏈條，助力上海「全球電競之都」建設。

《規劃》表示，靈石中國電競中心將以「靈」為核心，其定位是「靈動」的電競賽事體系，「靈感」的電競產業空間，「靈氣」的電競生態社群以及「靈性」的電競人才梯隊；以構建產業生態、落地重點項目、佈局空間體系和提供政策保障為4大發展抓手，打造綜合立體的「一核雙新三生態」的產業生態體系。

同時，靜安也發布了《靜安區關於促進電競產業發展的扶持政策》（下稱《扶持政策》），從企業集聚、人才引進、原創能力提升、場館建設、賽事補貼等方面支持電競企業發展。

《扶持政策》指出，靜安將支持電競企業提升原創能力，主要是通過項目資助的方式大力支持企業原創遊戲、直播平台、營運平台等開發項目，強化電競產業原創內容創作，支持打造電競產業原創中心。扶持的項目資助比例為開發投資額的30%，支持金額最高不超過人民幣500萬元，重大項目的支持金額最高不超過人民幣1000萬元。

此外，靜安區人民政府與上海報業集團簽署了戰略合作框架協議。協議指出，上海報業集團作為上海市級層面電競產業的主要推動力量，新華園一期內已經集聚了一批電競及遊戲周邊企業。集團將以滬太路751號（新華園二期）的改造更新為契機，呼應「靈石中國電競中心」建設。

電子競技近年來作為一項新興的體育運動，在全球已經獲得高度關注。2018年舉辦的雅加達亞運是電子競技在世界級體育盛會上的首次亮相，中國軍團一共斬獲「兩金一銀」的優異成績。與此同時，中國電競行業呈現發展快速，產業鏈不斷擴充完善，行業整體趨向成熟化、專業化。

目前，靜安區的電競產業園內已經有了EDG、拳頭遊戲、視拳、量子體育、香蕉遊戲、網映文化等一系列電競企業，形成了內容製作、賽事營運等生態。