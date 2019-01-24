影／舊蘇花公路化學槽車翻覆　機車兩時段開放走蘇花改

▲為因應24日台9丁線（舊蘇花路廊）化學槽車事故交通阻斷，公路總局啟動蘇花改（如圖）交通疏導措施，預定24日15時（北上）及15時30分（南下）開放2波機車通行蘇花改。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

台9丁線蘇花公路（舊蘇花路廊）蘇澳至東澳段，24日於15點9公里處發生化學槽車翻覆交通阻斷事件，為事故排除需要，致台9丁2至17公里實施道路封閉，公路總局為免影響蘇澳東澳地區交通，下午3時實施台9丁蘇花公路蘇澳至東澳路段交通阻斷疏導措施，也就是開放管制外車種（機車）改行蘇花改。

▲24日台9丁線（舊蘇花路廊）發生化學槽車事故，交通為之阻斷。（圖／記者游芳男翻攝）

公路總局表示，為因應台9丁線（舊蘇花路廊）化學槽車事故交通阻斷，啟動蘇花改交通疏導措施，預定24日15時（北上）及15時30分（南下）首波開放機車前導後護通行；另於24)日17時（北上）及17時30分（南下）實施第2波機車前導後護通行（如事故提早排除，則取消此波通行）。

為此，機車駕駛人請於開放時間前至集結點依序等候通行，集結點分別為台鐵東澳車站前廣場（北上）、蘇澳鎮公所（南下），逾時不候，請用路人配合。

公路總局指出，蘇花改大貨車通行仍依現有管制措施，維持長度12點2公尺以下非管制大貨車通行，載運危險物品車輛請勿進入蘇花改。相關開放時間與管制措施請用路人注意第四區養護工程處發布之訊息，請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），並隨時注意廣播與CMS訊息。