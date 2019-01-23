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水淹基隆大武崙！行政院長勘災才加堤防　林益諄：機關未釐清治水責任

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▲▼ 林益諄。（圖／林益諄提供）

▲基隆大武崙地區居民反應，大靈宮廟前的溪岸未設堤防，加上地處低窪，溪水易衝入社區。（圖／林益諄提供）

生活中心／綜合報導

2017年6月2日基隆市大武崙地區發生淹水，高度將近一層樓高，汽車幾乎滅頂，有民眾被大水沖走失蹤迄今未尋獲，時任行政院長林全隨同基隆市長林右昌到現場勘災，隨即指示編列特別預算補助當地居民防水閘門設置、協助地方政府進行大武崙溪治水工程。

▲▼ 林益諄。（圖／林益諄提供）

▲國民黨中央委員林益諄認為應申請國賠。（圖／林益諄提供）

國民黨中央委員林益諄表示，「當時在現場拉舉布條高分貝吶喊，要求林右昌、林全重視大武崙地區治水問題，呼籲不要再政治作秀。」由於基隆法扶民意直播節目當時正討論相關淹水國賠問題，當地居民王先生向時任基隆市議會議長、議員宋瑋莉及林益諄陳情，透過律師連堂凱向基隆市政府、經濟部第十河川局及經濟部大武崙工業區申請國賠。

▲▼ 林益諄。（圖／林益諄提供）

據瞭解，王先生居住在近大武崙溪的安樂區基金二路，自2013年5月起就透過時任市議員、現任立法委員蔡適應陳情。他表示，因大武崙溪支流、基金二路3巷17號大靈宮廟前的溪岸並未加設堤防，加上地處低窪，溪水容易衝入附近社區，但政府單位沒有任何作為。王先生後來在2015年12月和2016年6月再次向基隆市政府及蔡適應陳情，依然不見政府改善，一直到2017年大水沖走民眾，行政院長到現場勘災才編列預算、加蓋該處堤防。

▲▼ 林益諄。（圖／林益諄提供）

依據國家賠償法第3條，公有公共設施因設置有欠缺，導致人民生命、身體財產受有損害，國家應負起賠償責任。林益諄表示，「王先生多次向相關單位陳情，但政府機關卻漠視人民生命、財產安全，才憤而提起國家賠償，而時至今年基隆市政府、經濟部第十河川局及經濟部大武崙工業區，就該區段堤防權責機關仍互踢皮球，仍未釐清治水權責單位，如同哈利波特消失的密室，讓民眾不得其門而入。」

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關鍵字：林益諄,基隆,大武崙地區

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