世界經濟論壇投震撼彈　下任股神：各國債臺高築成金融危機種子

▲瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）會場。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）22日正式開幕，面對中美貿易尚未休戰、英國脫歐搖擺不定、美國聯邦政府持續關閉，，價值投資大師卡拉曼一封「致投資者的年度信」引起現場轟動。卡拉曼在信中警告投資者，必須注意全球緊張局勢、各國債務上升以及政治分歧對世界經濟造成的影響。

投資基金BAupost集團創始人、價值投資大師卡拉曼（Seth Klarman）被譽為下一位股神，他選擇以一封長達22頁的信，代替他出席本屆的世界經濟論壇。他在信中警告投資者，不要輕忽社會摩擦可能帶來的風險，「經濟市場不可能在不斷發生的抗議、衝突、持續攀升的社會緊張局勢中，仍舊保持正常運作。」卡拉曼在信中也對美國總統川普關閉聯邦政府大表不滿，「隨著二次世界大戰結束後，國際秩序持續削弱，世界各國已經忽視更加孤立的美國、飄忽不定的世界、隨時可爭奪的全球領導力對經濟市場的長期影響。」

《紐約時報》稱此為一場全球社會緊張局勢、債務上升以及美國領導力下降的巨大危機。卡拉曼還指出，必須正視各國債台高築的危機，目前美國的債務總額已超過GDP，加拿大，法國，英國和西班牙的負債也逐漸逼近這個程度。他表示，「下一場重大金融危機（或之後的金融危機）的種子，極有可能在現今主權債務危機中發芽。」

本屆達沃斯世界經濟論壇主題為「全球化4.0：打造第4次工業革命時代的全球架構」，世界經濟論壇創始人史瓦布（Klaus Schwab）在開幕致詞表達實現包容性的重要，全球化4.0必須更以人為本，世界經濟論壇從不代表「不受約束的全球主義」。