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社會 社會焦點 保障人權

18歲情侶雙載撞分隔島1死1重傷　家屬慟：不知小孩半夜出門

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圖文／鏡週刊

夜間沒有公車行駛的台北市羅斯福路地下道，常有機車騎士趁著車流少，閃避耗時的號誌而違規騎入。今（22日）凌晨該路口發生死亡車禍，一對年輕的機車情侶疑因出地下道後加速行駛，失控打滑撞上公車專用道分隔島造成男死女重傷的慘劇。

凌晨1點04分，18歲的林姓男子載著18歲李姓女友自公館往南返回景美住家時，行經北市羅斯福路貪快違規鑽入公車地下道，在接近萬盛街口時疑因速度過快以及路面狀況等關係，機車失控打滑自撞分隔島，當場拋飛2人。男子頭部重創，路面流出大量鮮血當場失去生命徵象，後送往萬芳醫院急救仍不幸宣告死亡。

羅斯福路的地下道出口夜間常出現機車騎士違規行駛的狀況。（警方提供）

而穿著短褲的女友則是多處挫傷與骨折，因傷勢不斷在現場哀嚎，隨後送往國泰醫院救治，過程中她不斷詢問男友狀況，不知男友已經殞命。現場目擊民眾則指出，從出地下道的速度看來可能時速近百，打滑了一下就撞上分隔島，發出巨大撞擊聲響。

交通分隊長李建輝表示，針對違規的部分依道路交通處罰條例45條開出600元罰單。（警方提供）

交通分隊長李建輝在現場聯繫雙方家屬協助處理車禍後續事宜，家屬向警方表示不知道自己的小孩在夜半出門，因天人永隔而不斷落淚。警方目前已針對違規的部分依道路交通處罰條例45條開出600元罰單，目前靜待醫院抽血檢驗報告才知道林男是否有酒駕，並調閱監視器畫面釐清車禍原因。★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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關鍵字：鏡週刊,18歲情侶,羅斯福路

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