笑容與作品同樣甜美的治癒系越南插畫家Dung Ho

不管做什麼，帶著熱情去做吧！－ Dung Ho

笑容與作品同樣甜美的Dung Ho，是來自越南的數位插畫家。她出生成長於越南順化，那是一個擁有歷史建築群為世界遺產的古城，散發一種不受世俗干擾的恬靜感。

從小對繪畫就充滿極大的興趣，她笑著說「每天都花很多時間畫畫，還畫在地上」。開明的父親看到她對繪畫的熱情與天賦，鼓勵她朝向藝術創作發展，於是她進入順化當地的藝術學校就讀，主攻平面設計。

笑容與作品同樣甜美的Dung Ho

但當時插畫創作在越南並不流行，而她對這領域也相當陌生。藝術學院畢業後，她從事設計工作一段時間，很快發現這並不適合她，茫然之中她下了一個決定－2012年她毅然決然地搬到胡志明市展開新生活。

Dung Ho如此明確且堅定的個性從她的作品中可以窺知一二，在柔軟的筆觸與配色之下，每個角色都充滿著堅毅的眼神與自信的笑容，即使是憂傷的畫面也感覺不到沉重，反而給人一種「安靜一會就好，一切都會好起來～」的積極精神。

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