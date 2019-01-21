小米年貨節　邀你來分紅包、辦年貨

▲小米年貨節將在22日開跑。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／綜合報導

小米台灣今（21）日宣布將於1月22日起至1月28日止盛大舉辦小米年貨節，新品推出深受用戶期待的小米無線充電器（快充版），以及多項熱門商品特惠降價，將是添購年終大掃除家電、年節走春伴手禮與年終入袋犒賞自己的最佳時刻。

小米台灣表示，於22日起至1月28日止在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子推出「小米年貨節」特惠活動，小米無線充電器（快充版）於活動首日1月22日新品上架，支援 Qi 無線充電協定，以10W MAX無線快充為你極速充飽電、能量滿載慶新年，售價新台幣395元。

於小米年貨節活動期間，紅米Note 6 Pro手機直降700元，4GB+64GB特惠價新台幣5,999元、3GB+32GB特惠價新台幣4,999元；小米A2與小米Max 3直降500元，特惠價分別為新台幣6,499元及新台幣7,499元；凡購買小米MIX 2贈送小米隨身手電筒；購買紅米Note 5即贈小米藍牙耳機青春版，年節前夕購機，新年新機新氣象。

另外，智慧家電與生活用品熱門商品也推出春節優惠，年終大掃除最佳好幫手—石頭掃地機器人降價1,000元，特惠價新台幣11,995元；團體出遊照相最佳攝影裝置 – 米家全景相機降價降價1,000元，特惠價新台幣5,995元；米家IH電子鍋降價200元，特惠價新台幣2,295元；小米空氣淨化器2S降價200元，特惠價新台幣4,295元；更多熱銷商品年終特惠，添購新智慧家電正是時候。

此外，小米台灣也特別在小米商城mi.com舉辦「瓜分紅包」搶好康活動，集結3人即可組團瓜分紅包，有機會獲得面額新台幣50元、100元、200元與250元的現金抵用券或小米MIX 2、小米手環3等禮品券，年前先到小米商城mi.com試手氣，延續整年超強運。

除了線上加碼抽現金抵用卷外，小米之家與小米專賣店也推出線下獨家好康，凡購買红米6、红米Note 6 Pro與POCOPHONE F1即贈神秘限定禮。