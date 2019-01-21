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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「公務員不值得同情」？　美國聯邦員工最低年薪僅55萬！

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▲▼ 安檢,機場,美國運輸安全局,TSA。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 運輸安全管理局（TSA）人員平均年薪最低，僅1萬7890美元（約新台幣55.6萬元）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國政府部分停擺進入第5周，約有80萬名公僕受到影響，僅能勉強維持生計，其中有人去開Uber掙零花錢，甚至在網路上募款或出售婚戒。美國《石英》（Quartz）新聞網站指出，聯邦公務員中，無特殊經驗或只有高中畢業的人，年薪只有2萬1121至2萬6585美元（約新台幣65萬至82萬元），而運輸安全管理局（TSA）人員平均年薪最低，僅1萬7890美元（約新台幣55.6萬元）。

這群人有些被迫放無薪假，有些則無償上班。然而，許多美國卻認為，相較於遭資遣多年的一般人來說，公僕的處境根本沒什麼。舉例來說，《每日商情》（Investor's Business Daily）一篇文章就以斗大的標題寫著，「嬌慣的聯邦雇員不值得任何人的同情」；還有人在推特上寫道，「等到川普拿到築牆經費後，他應該要炒TSA員工魷魚」。

▼ 美國政府部分停擺進入第5周。（圖／路透）

▲▼美國總統川普9日中午抵達國會山莊。（圖／路透）

《石英》指出，上述這些訊息都忽略了一件事，那就是許多聯邦員工，尤其是需要高度專業的職務，他們的薪資明顯低於私人企業同職位的人員。美國聯邦調查局（FBI）許多菁英調查員年薪3萬7118美元（約新台幣115.4萬元），低於外界一般的想像。

聯邦公務員近90萬人沒有大學學位，高中畢業的有45萬1680人、大學肄業的有24萬3556人、受過技術培訓的有6萬4795人、擁有副學士學位的有12萬3289人、有大學學位的有51萬610人、碩博士畢業者有46萬5892人，不詳的則有1269人。

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