餐會說一些客套話　高嘉瑜：白色力量非某黨某人專屬

▲高嘉瑜發春聯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書直播）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選戰進入倒數階段，民進黨候選人何志偉20日晚間舉辦造勢晚會，但同黨的台北市議員高嘉瑜卻現身「柯家軍」候選人陳思宇與台北市長柯文哲的粉絲餐會，會中還喊出支持白色力量，引發爭議。高嘉瑜21日出面受訪時澄清，餐會上會說一些客套話，白色力量也不是某個黨、某個人專屬，因為這樣就說她支持誰，「我覺得有點過度解讀」。

高嘉瑜解釋，她不知道昨晚餐會是柯文哲跟陳思宇一起的粉絲見面會，據她了解是某位柯粉的後援會餐會，她最初覺得自己不是柯粉，去了會怪怪的，但粉絲告訴她後援會裡很多人不只是柯粉也是「嘉瑜粉」，還去她的服務處拿了很多春聯，「我想說春聯都拿了我不去也不好意思，所以我就去了還繳了八百塊」。

針對爭議言論，高嘉瑜說，「現場那個場合我們也是會說一些客套話」，她也強調，白色力量的信仰跟價值應該不是專屬於某一個人，「就我了解，白色力量是公開透明、真誠的價值跟理念，這是大家都能認同的，白色力量也不是某個政黨、某個人專屬的」。

高嘉瑜表示，她昨天在餐會上一直到離場才看到陳思宇現身，自己長期都是說支持民進黨候選人，所以也是支持何志偉的，至於被解讀成這樣她認為是選舉上的操作，她也感嘆，選舉時大家都會都會推出各自的候選人爭取認同，希望讓台灣更好，重要的還是兄弟登山、各自努力，爭取選民支持。