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徒手捉魚塞嘴！韓冰釣慶典創10萬外國遊客　遭控「虐殺76萬山鱒」

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▲▼ 南韓華川山鱒魚慶典國內萬觀光客人數達10萬，動保團體控訴「集體虐殺」。（圖／翻攝自Facebook／동물해방물결）

▲ 南韓華川山鱒魚慶典創造10萬外國觀光客。（圖／翻攝自Facebook／동물해방물결）

國際中心／綜合報導

南韓江原道北部的華川每年舉行「華川山鱒魚慶典」，2019年已經邁入第16屆，5日開幕當天就吸引14萬名各地旅客前往體驗冰上釣魚和徒手捉魚；截至19日為止，光是外國遊客就超過10萬人次，成為全球幾大冰雪慶典之一。但有動保團體指控，這根本就是一項集體虐殺的殘忍活動。

繼前2年以後，華川山鱒魚慶典外國遊客人數連續3年突破10萬；2017年共11.0447萬，2018年則有12.0615萬人次。2019年的慶典將於本月27日閉幕，今年的總外國遊客人數有望超過以往紀錄。華川郡當局對此指出，此活動被指定為國家補助項目，不僅外媒積極報導，郡政府也與東南亞10幾個國家建立夥伴關係，對外國遊客人數有加成效果。

▲▼ 南韓華川山鱒魚慶典國內萬觀光客人數達10萬，動保團體控訴「集體虐殺」。（圖／翻攝自Facebook／동물구조119）

▲ 參加活動的民眾徒手捉魚。（圖／翻攝自Facebook／동물구조119）

但隨著動物保護意識高漲，動物解放聯盟、海洋守護者協會南韓分會、生命多樣性財團、動物救援119等動保、環境團體都發起抗議示威。動物解放聯盟7日指控，慶典中的「徒手捉魚」項目是最殘忍的行為。

該團體提到，慶典開幕以前，主辦方將近76萬隻山鱒魚關在一起，故意不餵食，直到活動開始以後，短短幾周內就奪走數十萬條生命，目的卻只是「休閒娛樂」，無異於集團虐殺，是相當詭異的活動。

動物救援119組織也在臉書粉專上公開徒手捉魚活動的照片，可見許多民眾以雙手捉住山鱒魚，將其放進口中，畫面相當殘忍；到現場舉牌抗議的動保人士也稱這場活動為「虐殺體驗慶典」。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
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關鍵字：華川山鱒魚慶典,日韓要聞

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