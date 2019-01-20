　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

六都春節垃圾清運時間懶人包！　全台「初一至初三」停收

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

新北市環保局因應一例一休上路，清潔隊將在除夕加班收運，隨後休假直到初四才上班，民眾年終大掃除要把握時間。(圖／記者孫曜樟翻攝)

▲民眾最好在除夕之前，就將垃圾全部送出家門。（圖／資料照）

生活中心／整理報導

隨著農曆春節連假腳步逼近，民眾也開始動手大掃除，最擔心的就是垃圾清運問題。《ETtoday新聞雲》整理出六都過年期間垃圾清運時間，提醒大家最好在除夕之前，就將垃圾全部送出家門，免得堆積家中一起過年，也別忘了趕快把這篇實用資訊分享給親朋好友知道。

垃圾，丟垃圾，清掃，大掃除，打掃，整理，清道路（圖／pakutaso圖庫）

▲家家戶戶都趁年底大掃除幫家裡除舊佈新。（圖／pakutaso圖庫）

春節六都垃圾清運時間與注意事項

台北市
一般垃圾
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）

大型廢棄物
停收：初一至初四（2/5-8）
恢復：初五（2/9）

注意事項：2月3日（小年夜）特別加收垃圾，4日（除夕）正常清運。
更多資訊請參考：台北市環保局

新北市
一般垃圾
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）

大型廢棄物
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）

注意事項：春節停收期間，各區清潔隊將提供 69處垃圾定點收運服務，可至「新北樂圾車」網站查詢。
如有廢棄大型家具需請清潔隊協助清運，必須在1月27日前向清潔隊預約登記，撥打免付費電話 0800-010-857（鈴一鈴幫我清）。
更多資訊請參考：新北市環保局

桃園市
一般垃圾
停收：初一至初四（2/5-8）
恢復：初五（2/9）

大型廢棄物
停收：初一至初四（2/5-8）
恢復：初五（2/9）

注意事項：2月3日（小年夜）、2月4日（除夕）加收垃圾，家中若有大型的廢棄物或家具，必須在1月31日下午5點前與當地清潔隊聯絡，會在2月2日前完成清運工作。
更多資訊請參考：桃園市環保局

台中市
一般垃圾
停收：除夕晚間至初三（2/4-7）
恢復：初四（2/8）

大型廢棄物
停收：除夕晚間至初三（2/4-7）
恢復：初四（2/8）

注意事項：2月3日（小年夜）加收垃圾，2月4日（除夕）只有日間有收垃圾，晚間開始停收。停收期間有提供定時定點服務，詳情可上網站查詢
更多資訊請參考：台中市環保局

台南市
一般垃圾
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）

大型廢棄物
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）

注意事項：2月3日（小年夜）加收垃圾。
更多資訊請參考：春節期間垃圾收運情形彙整表

高雄市
一般垃圾
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）

大型廢棄物
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）

注意事項：2月3日（小年夜）加收垃圾，加強日、夜間收運垃圾，資源回收為周二、五路線，2月4日（除夕）白天起加強垃圾清運，夜間清運作業正常實施。
更多資訊請參考：高雄市環保局

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
側乳妹本尊曝光！逛街「辣露半顆球15秒片瘋傳」網神到了
高雄苦難夫妻住國道下6年…拾荒被告消失！警找到下落暖爆
獨／澎湖父母留2娃在家起火！救人高中生一句話萬人讚爆

關鍵字：春節,垃圾收運,大掃除

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

六都春節垃圾清運時間懶人包！　全台「初一至初三」停收

「大寒」來了！入冬最強冷空氣可能達寒流等級　全台凍5天探10度

強冷氣團冰3天！全台落雨「急速降剩10℃」　最低溫時間出爐：降雪看這波

影／入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍　氣象局曝最低將探10度

華航高層爽加3.5萬薪「基層年終卻變少」　工會號召1/21上街抗議

影／6位數天價肉包！長榮機長沒吃完「飛上海又帶回」遭罰20萬：忘記丟

兒虐頻傳！社家署建平台公布各縣市不合格保母、機構

六合夜市吃火鍋噴250元　他上網一查驚「當盤子了」...在地人說正常！

趕孫女下車「沒資格管我疼誰」！知道媳婦生兒…婆婆：過年帶回來

應付爸媽！她徵假男友陪過年「1天1萬元」　吃住全包再加碼：帥的話可以...

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

差5秒就沒命！國道3車恐怖追撞　他目睹全程嚇：司機滿臉鮮血

六都春節垃圾清運時間懶人包！　全台「初一至初三」停收

「大寒」來了！入冬最強冷空氣可能達寒流等級　全台凍5天探10度

強冷氣團冰3天！全台落雨「急速降剩10℃」　最低溫時間出爐：降雪看這波

影／入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍　氣象局曝最低將探10度

華航高層爽加3.5萬薪「基層年終卻變少」　工會號召1/21上街抗議

影／6位數天價肉包！長榮機長沒吃完「飛上海又帶回」遭罰20萬：忘記丟

兒虐頻傳！社家署建平台公布各縣市不合格保母、機構

六合夜市吃火鍋噴250元　他上網一查驚「當盤子了」...在地人說正常！

趕孫女下車「沒資格管我疼誰」！知道媳婦生兒…婆婆：過年帶回來

應付爸媽！她徵假男友陪過年「1天1萬元」　吃住全包再加碼：帥的話可以...

玫瑰控必收！ diptyque推出2019情人節限定系列

大學新生驟減2.45萬人　引爆「租屋」土石流、3萬間待租中！

注意！超萌大型生物出沒在八里　還有灌木叢迷宮

瘋電影／解碼遊戲 　富山春居圖二版

彰化養豬男「拎便當上工」轉頭1秒被撞飛亡！心酸身世曝　23歲女哭：對不起

3貪吃阿金把媽話當耳邊風　聽「關鍵字」神同步起身探頭：我！

洋基終於賣掉葛雷　傳與紅人完成交易換來二壘大物

23歲女「嗑藥助性嗨4天」！完事抽搐身亡　男友沒送醫遭判刑

六都春節垃圾清運時間懶人包！　全台「初一至初三」停收

2歲童墜76m深井卡6天！警消開挖整座山救人　表哥：他哭著哭著就沒聲音了…

生活熱門新聞

徵假男友過年1天1萬　包吃住再..

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有..

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外..

冷氣團冰3天剩10℃！最低溫時..

婆婆趕孫女下車！知道媳生兒：過..

「大寒」到！冷空氣可能達寒流等..

老公送襪子！她秒認出是「小三的..

工作11年領28K！她「苦讀3..

他32K等領年終走人　嘆：尾牙..

馬祖無人島豬屍驗出非洲豬瘟病毒

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

長榮機長「忘記丟掉肉包」被罰2..

六合夜市吃火鍋噴250　驚當盤..

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照..

更多熱門

相關新聞

電信商「600資費」新春優惠

因應農曆新年，電信商紛紛推出新春優惠；有趣的是，三雄這次想將「戰場」拉高層次到「600元以下資費」，像是中華電信特別主打家電類方案，只要月付599元就有機會將家電0元帶回家；而遠傳則是打出月付588起就能享受上網吃到飽、網內通話免費優惠；台灣大則是推出了月付589元起，可享有總價超過8,000元的優惠。

台灣大月付589起可享「8,000元優惠」

賀新春遊天籟　復古Cosplay

春節期間交通疏導　一路暢行

豬年諸願吉祥　法鼓山伴歡度新春

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲別拍

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外撩妹」　

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

飯店自殺！留小費勸清潔婦：別看窗簾後面

許瑋甯喝喜酒破尺度！

大學生突上台熱唱⋯是李聖經！觀眾安靜了

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

「沒錢買牛奶」男嬰遭母餓10天！

側乳妹15秒露球片瘋傳　網友神到了

更多

最夯影音

更多

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面