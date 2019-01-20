六都春節垃圾清運時間懶人包！　全台「初一至初三」停收

因應農曆新年，電信商紛紛推出新春優惠；有趣的是，三雄這次想將「戰場」拉高層次到「600元以下資費」，像是中華電信特別主打家電類方案，只要月付599元就有機會將家電0元帶回家；而遠傳則是打出月付588起就能享受上網吃到飽、網內通話免費優惠；台灣大則是推出了月付589元起，可享有總價超過8,000元的優惠。