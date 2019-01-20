六都春節垃圾清運時間懶人包！　全台「初一至初三」停收

▲民眾最好在除夕之前，就將垃圾全部送出家門。（圖／資料照）
生活中心／整理報導
隨著農曆春節連假腳步逼近，民眾也開始動手大掃除，最擔心的就是垃圾清運問題。《ETtoday新聞雲》整理出六都過年期間垃圾清運時間，提醒大家最好在除夕之前，就將垃圾全部送出家門，免得堆積家中一起過年，也別忘了趕快把這篇實用資訊分享給親朋好友知道。
▲家家戶戶都趁年底大掃除幫家裡除舊佈新。（圖／pakutaso圖庫）
春節六都垃圾清運時間與注意事項
台北市
一般垃圾
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）
大型廢棄物
停收：初一至初四（2/5-8）
恢復：初五（2/9）
注意事項：2月3日（小年夜）特別加收垃圾，4日（除夕）正常清運。
更多資訊請參考：台北市環保局
新北市
一般垃圾
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）
大型廢棄物
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）
注意事項：春節停收期間，各區清潔隊將提供 69處垃圾定點收運服務，可至「新北樂圾車」網站查詢。
如有廢棄大型家具需請清潔隊協助清運，必須在1月27日前向清潔隊預約登記，撥打免付費電話 0800-010-857（鈴一鈴幫我清）。
更多資訊請參考：新北市環保局
桃園市
一般垃圾
停收：初一至初四（2/5-8）
恢復：初五（2/9）
大型廢棄物
停收：初一至初四（2/5-8）
恢復：初五（2/9）
注意事項：2月3日（小年夜）、2月4日（除夕）加收垃圾，家中若有大型的廢棄物或家具，必須在1月31日下午5點前與當地清潔隊聯絡，會在2月2日前完成清運工作。
更多資訊請參考：桃園市環保局
台中市
一般垃圾
停收：除夕晚間至初三（2/4-7）
恢復：初四（2/8）
大型廢棄物
停收：除夕晚間至初三（2/4-7）
恢復：初四（2/8）
注意事項：2月3日（小年夜）加收垃圾，2月4日（除夕）只有日間有收垃圾，晚間開始停收。停收期間有提供定時定點服務，詳情可上網站查詢。
更多資訊請參考：台中市環保局
台南市
一般垃圾
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）
大型廢棄物
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）
注意事項：2月3日（小年夜）加收垃圾。
更多資訊請參考：春節期間垃圾收運情形彙整表
高雄市
一般垃圾
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）
大型廢棄物
停收：初一至初三（2/5-7）
恢復：初四（2/8）
注意事項：2月3日（小年夜）加收垃圾，加強日、夜間收運垃圾，資源回收為周二、五路線，2月4日（除夕）白天起加強垃圾清運，夜間清運作業正常實施。
更多資訊請參考：高雄市環保局