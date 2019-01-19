兒虐頻傳！社家署建平台公布各縣市不合格保母、機構





▲幼兒遭虐頻傳，社家署彙整各縣市公布不適任托育人員，示意圖。（視覺中國CFP）

記者洪巧藍／台北報導

近期陸續傳出保母、托育機構對幼兒施虐的消息，讓不少家長心慌，為了讓民眾更容易了解誰是不適任托育人員，衛生福利部社家署今（19）日在官網上建置公告專區，串連各縣市不合格人員、機構名單，供民眾便於查詢。

社家署長簡慧娟表示，調查全國已有17個縣市政府設置專區公告違法托嬰中心暨不適任托育人員名單，另有部分縣市僅刊登於政府公報，已經要求其建置並公開資訊，社家署則於19日在網站建置各縣市違反兒童及少年福利與權益保障法公告專區，連結各縣市的不合格名單作為平台，儘可能讓家長便於查詢。

社家署表示，目前已依據《兒童及少年福利與權益保障法》第26條之1及第81條，要求地方政府在托育人員任職前確實把關。包含凡被列管註記不適任托育人員將不得再任職兒少福利機構及擔任居家托育人員；對兒童施虐者除裁處 6 萬至 30 萬罰鍰外，並得公布姓名或名稱；明定有退場機制，居家托育人員將被廢止登記，托嬰中心情節嚴重者勒令停辦；而地方政府在定期與不定期訪視輔導過程中，如發現疑有不當照顧情事，應加強訪視輔導頻率；藉由每年辦理的在職訓練，提供托育人員相關情緒支持，以紓緩其身心壓力。

社家署提醒家長，尋找合格登記居家保母及立案托嬰中心時，可運用「全國托育人員登記管理資訊系統」或向社政主管機關查詢媒合，切勿透過私人或社群介紹，以確保送托權益並及托育服務品質。