夫唱婦隨！縣長妻子投身公益　甘美玉接竹縣消防婦宣總隊長　

▲新竹縣長楊文科的夫人甘美玉接下新竹縣消防局婦宣總隊長一職。（圖／翻攝新竹縣政府網站）



記者陳凱力／新竹報導

夫唱婦隨，新竹縣長楊文科的夫人甘秀美自從丈夫楊文科選上新竹縣長的那一刻起，決定要走出家庭、服務人群，18日在消防局大禮堂，甘秀美接下「新竹縣消防婦宣總隊長」職務時表示，會珍惜為大家服務的機會，縣長老公楊文科也到現場為太座加油打氣。

▲甘美玉（左）致詞時表示，感謝大家給她服務的機會，會珍惜福份，與婦宣姐妹們一起實踐全民消防願景，讓大家有一個安全安心的生活環境。（圖／翻攝新竹縣政府網站）



對於太座接下新竹縣消防婦宣總隊長一職，楊文科開玩笑的表示，「老婆一直以來的職務就是家庭主婦，只管我一個人，現在卻要帶領全縣婦宣姐妹，負起消防宣導的重責大任，敬佩她的勇氣，也懇請消防夥伴多給予協助與支持」。

▲楊文科開玩笑的表示，「老婆一直以來的職務就是家庭主婦，只管我一個人，現在卻要帶領全縣婦宣姐妹，負起消防宣導的重責大任，敬佩她的勇氣，也懇請消防夥伴多給予協助與支持」。（圖／翻攝新竹縣政府網站）

「總隊長」是甘秀美對於家庭主婦以外的第一個職務，她說，感到新鮮也很惶恐，致詞時更可見到甘秀美神情靦腆的樣子，而甘秀美也難掩緊張情緒的表示，感謝大家給她服務的機會，會珍惜福份，與婦宣姐妹們一起實踐全民消防願景，讓大家有一個安全安心的生活環境。

消防局長孫福佑也趁機宣導，如何防範一氧化碳中毒，他表示，一氧化碳無色無味無臭，在冬天使用瓦斯熱水器時，應注意通風問題，千萬不可以怕冷而緊閉門窗，以免造成遺憾。

▲新竹縣長楊文科的夫人甘美玉接下新竹縣消防局婦宣總隊長一職。（圖／翻攝新竹縣政府網站）