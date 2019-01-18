「欣賞陳炳甫的叫聲」　連勝文助選發祭品：超過5萬票就跳水

▲陳炳甫帶連勝文體驗大同運動中心。（圖／記者翻攝陳炳甫臉書）

政治中心／綜合報導

民進黨的姚文智九合一大選前為搶台北市長辭去第二選區（士林大同）立委。面對明年1月27日補選，白藍綠三方紛紛搶進。國民黨立委候選人陳炳甫日前找來國民黨中央委員連勝文助選，2人前往大同運動中心做運動拍攝影片。熱身過程中，陳炳甫忽然「驚天一吼」，讓一旁的連勝文笑說，「兄弟我欣賞你的叫聲」，笑翻網友。連勝文事後更發祭品文，稱若陳炳甫得票超過5萬，就要跳水。

陳炳甫在台北市議員任內推動大同運動中心翻新，重新開幕後邀來瘦身有成的連勝文一起開箱體驗。2人跟隨教練指示熱身，當教練要求「用力的坐下來，腳尖幫我勾起來」，陳炳甫卻「啊啊啊啊啊」的叫起來，嚇到連勝文。準備要使用運動器材時，連勝文還開玩笑表示，「兄弟你先來，我欣賞你的叫聲」。

連勝文說，陳炳甫相當認真，以前在辦公益活動，4年之內約有30幾場，「陳炳甫每一場都到，我還會偷懶」。

最後2人參觀泳池，連勝文透露，為了感謝大家的支持、鼓勵，原本打算跳水，但是沒帶泳褲，不過若陳炳甫得票能超過5萬票，就跳給大家看，「我來跳也可以」。

連勝文為陳炳甫發出祭品文，被視為「柯家軍」的對手陳思宇表示，實際的政見比較重要，不希望變成膚淺的表象政治，而民進黨候選人何志偉則說，應先把經濟顧好。