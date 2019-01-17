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陳亭妃力爭財政部公告　對中國鞋靴課徵反傾銷稅

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▲立委陳亭妃，協助台灣製鞋產業業者，向財政部提出申請，對中國產製進口鞋靴產品，繼續課徵反傾銷稅。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳亭妃，協助台灣製鞋產業業者，向財政部提出申請，對中國產製進口鞋靴產品，繼續課徵反傾銷稅。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為期5年的對中國進口鞋靴課徵的反傾銷稅，已於2018年12月12日屆滿終止，為了讓台灣製鞋產業得以維持基本生計，繼續生存下去，立委陳亭妃協助台灣製鞋產業業者，向財政部提出申請，對中國產製進口鞋靴產品，繼續課徵反傾銷稅，財政部17日正式公告課徵反傾銷稅，自公告日起算為期5年。

2002年台灣正式加入世界貿易組織（WTO）後，中國低價鞋靴開始大量出口至台灣，在中國廉價鞋品的競爭下，台灣製鞋產業陷入慘淡經營。立委陳亭妃從2007年即開始協助台灣製鞋產業業者，向財政部爭取對中國鞋靴產品課徵反傾銷稅，而財政部及經濟部，調查認定符合課徵反傾銷稅構成要件，對中國進口鞋靴課徵反傾銷稅，首次課徵期間為2007年3月16日至2012年3月15日，第2次則是2012年12月13日至2017年12月12日。此次公告是第3次，課徵期間為2019年1月17日至2024年1月16日。

陳亭妃指出，根據經濟部產業損害調查資料顯示，中國鞋靴產品在101年續課反傾銷稅後，仍低價進口，雖進口量逐年遞減，但在台灣仍維持3成以上市占率；台灣國產品市場內銷量仍然未能成長，獲利逐年降低，整體產業營運處於不佳狀態。因此，製鞋產業業者認為，對中國鞋靴產品有繼續課徵的必要，也在去年提出對中國進口鞋靴課徵反傾銷稅之申請。

陳亭妃表示，鞋靴產業是我國的在地產業，也是台南市許多家庭的生計來源，如果鞋靴產業不幸被中國擊垮，這樣不但會讓鞋靴業者所投入的研發與生產成本付諸東流，也對產業內的數十萬勞工造成不利影響，過去幾年非常感謝經濟部及財政部正視傳統產業聲音，繼續核定了鞋靴的反傾銷稅，讓鞋靴產業可以「起死回生」永續發展，讓鞋靴產業朋友們可以有正常的工作。

陳亭妃強調，政府有絕對責任能夠繼續對中國大陸課徵反傾銷稅，因為面對大量低價的中國鞋靴，台灣鞋靴產業還是非常脆弱，仍然需要反傾銷措施的保護，來提供一個公平競爭的環境。

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關鍵字：陳亭妃,財政部,.公告,中國鞋靴,反傾銷稅

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