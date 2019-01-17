20年後同學變議會同事　連寶寶也同屆！網喊「拍勵志電影」

▲彭佳芸（右）與江怡臻（左）在北一女時期是同班同學。（圖／取自江怡臻臉書，下同）

政治中心／綜合報導

臉書最近流行分享自己十年前老照片今昔對比，國民黨籍新北市議員江怡臻17日也在臉書分享20年前後與無黨籍新北市議員彭佳芸的合影對比照。貼文一出，有網友喊出「這可以拍成閨蜜互相良性競爭的勵志電影了！」

江怡臻跟上流行，在臉書分享與同窗好友彭佳芸的20年前後對比照。江怡臻表示，20年前她與彭佳芸是北一女的高中同班同學，20年後兩人成為議會同事，如今兩人都有身孕，肚子裡寶寶也是同屆。

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「兩個都是孕麻咪又是新科議員」、「 兩位美女議員感情要好！另人稱羨」、「 這可以拍成閨蜜互相良性競爭的勵志電影了」、「誰是誰，看不出來啊！」、「這也太有緣了！」

▲彭佳芸與江怡臻成為議會同事。

71年次的江怡臻，現年36歲，被譽為美女刺客，畢業於台大哲學系、康乃爾大學公共行政碩士，曾在國民黨組發會與青年團擔任過要角，朱立倫連任新北市長後，她擔任起市長辦公室祕書。

2018年九合一選舉，新北市共66個議員名額中，國民黨拿下33席，其中前新北市政府副發言人、朱立倫子弟兵的江怡臻首次參選，就在土城、樹林、三峽、鶯歌區得到高票。

江怡臻的高中同學彭佳芸，是大家熟悉的主播，有13年跑新聞的經驗，不只在新聞業有成績，更在2018年選舉跨界參選議員，首次參選，就在三重蘆洲區拿下28641票，高票當選。

彭佳芸畢業於政治大學新聞系，曾在華視擔任主播，她2018年3月向華視請辭，接棒三重選區的民進黨議員公公鄭金隆，投入年底新北市議員大選。