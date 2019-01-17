　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

20年後同學變議會同事　連寶寶也同屆！網喊「拍勵志電影」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼彭佳芸（右）與江怡臻（左）在北一女時期是同班同學。（圖／取自彭佳芸臉書）

▲彭佳芸（右）與江怡臻（左）在北一女時期是同班同學。（圖／取自江怡臻臉書，下同）

政治中心／綜合報導

臉書最近流行分享自己十年前老照片今昔對比，國民黨籍新北市議員江怡臻17日也在臉書分享20年前後與無黨籍新北市議員彭佳芸的合影對比照。貼文一出，有網友喊出「這可以拍成閨蜜互相良性競爭的勵志電影了！」

江怡臻跟上流行，在臉書分享與同窗好友彭佳芸的20年前後對比照。江怡臻表示，20年前她與彭佳芸是北一女的高中同班同學，20年後兩人成為議會同事，如今兩人都有身孕，肚子裡寶寶也是同屆。

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「兩個都是孕麻咪又是新科議員」、「 兩位美女議員感情要好！另人稱羨」、「 這可以拍成閨蜜互相良性競爭的勵志電影了」、「誰是誰，看不出來啊！」、「這也太有緣了！」

▲▼江怡臻、彭佳芸。（圖／翻攝自江怡臻臉書）

▲彭佳芸與江怡臻成為議會同事。

71年次的江怡臻，現年36歲，被譽為美女刺客，畢業於台大哲學系、康乃爾大學公共行政碩士，曾在國民黨組發會與青年團擔任過要角，朱立倫連任新北市長後，她擔任起市長辦公室祕書。

2018年九合一選舉，新北市共66個議員名額中，國民黨拿下33席，其中前新北市政府副發言人、朱立倫子弟兵的江怡臻首次參選，就在土城、樹林、三峽、鶯歌區得到高票。

江怡臻的高中同學彭佳芸，是大家熟悉的主播，有13年跑新聞的經驗，不只在新聞業有成績，更在2018年選舉跨界參選議員，首次參選，就在三重蘆洲區拿下28641票，高票當選。

彭佳芸畢業於政治大學新聞系，曾在華視擔任主播，她2018年3月向華視請辭，接棒三重選區的民進黨議員公公鄭金隆，投入年底新北市議員大選。

ET快訊
刮刮樂百萬得主現身！她驚：台彩是真的　現場又刮到5千
1歲女童遭虐死！爆「被冒名募資」　家屬3鞠躬出面回應

關鍵字：江怡臻,彭佳芸

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁十年今昔大公開　網友：雖走鐘還是帥

舊照大公開　朱立倫翻唱陳奕迅「十年」：我不認識你生髮水

藍綠圍「圓圈圈」　侯友宜：很有話聊挺好的

學姊、高嘉瑜誰比較美？　王世堅秒答．．．卻寫錯字

黨產會追徵國民黨售舊中央黨部11億　確定停止執行

劉世芳要求改校歌...郝龍斌反擊　揪全民為陸軍官校慶生

首度明確表態參選2020總統大選　王金平：我已經在行動

出價470搶買「高嘉瑜簽名春聯」　釣到女神親回

首座「銀光咖啡館」開幕！侯友宜暖笑：青年銀髮一起「到咖手」

20年後同學變議會同事　連寶寶也同屆！網喊「拍勵志電影」

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

黨產會追徵國民黨售舊中央黨部11億　確定停止執行

劉世芳要求改校歌...郝龍斌反擊　揪全民為陸軍官校慶生

首度明確表態參選2020總統大選　王金平：我已經在行動

出價470搶買「高嘉瑜簽名春聯」　釣到女神親回

首座「銀光咖啡館」開幕！侯友宜暖笑：青年銀髮一起「到咖手」

20年後同學變議會同事　連寶寶也同屆！網喊「拍勵志電影」

蔡英文突襲西門町　買滷味「這個多一點」秒被讚：妳行家嘛！

王金平首度鬆口選總統　回應支持者「若有機會，四年就好」

12條政見能兌現幾條？　韓國瑜坦承：只有「2項」沒問題

蘇貞昌發一元「三折」紅包　拉太太同框賀新年

即日可下載！《勇者鬥惡龍 創世小玩家2》發佈試玩版

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

《花不棄》穿幫畫面笑炸！　張彬彬撞斷犯人鎖鏈…人斷氣了手還撐半空中

傳金正恩「農曆年後訪河內」　越南超想主辦二次川金會

金秀賢倒數6個月退伍　最新軍中照曝光「找得到是真愛」

啟動夢想　呂維胤爭取日新溪橋彩繪

惡意逼車致死！日男遭以殺人罪起訴　檢方求刑18年

刮刮樂百萬得主現身！她驚「台彩是真的」　現場示範又刮到5000元

SBL／梅奧近5場4場飆破30分大關　達欣逆轉富邦勇士

快訊／連槓14期「威力彩2.2億頭獎」開出　新北中和1注獨得

客車司機馬尾妹白嫩美腿踩油門　打檔pose帥炸！網暴動：載我～

政治熱門新聞

蔡英文突襲西門町　點滷味秒被讚

韓國瑜議會市政總質詢初體驗　先..

即／柯P推館長選立委　合體直播..

麻豆警開槍自戕　監院：分局長難..

高嘉瑜、學姊跟韓冰誰漂亮？　王..

韓國瑜上任路平了　網驚：這高雄..

唐鳳寫專欄遭疑比照管案彈劾　現..

柯文哲嘆自己辛苦「別的市長都不..

高雄市議會首次市政報告　韓國瑜..

韓國瑜謙虛面對首次市政總質詢

陳志賢酒醉耍官威！音控師竟被飯..

柯文哲：換總統就是換個人給人家..

韓國瑜：我是九二共識堅定支持者

馬英九自豪考第一　綠委：你咁袂..

更多熱門

相關新聞

女主播成功轉戰政壇　發文曝懷孕5個月

九合一大選結果揭曉，議員部分多了許多新面孔，其中受人矚目的有3位轉換跑道參選的美女主播都成功轉戰政壇，其中網美級的彭佳芸透露自己已經懷孕5個月。

新北議員／朱家軍江怡臻衝第一　葉元之板橋崛起

江怡臻呼籲選民：聽到謠言馬上回報侯友宜總部

國民黨「九新連珠」：一個都不能少

謹記「人民的力量」　侯友宜打告急牌

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

STUDIO A i8手機不用一萬

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

冷空氣升級冷氣團！北部低溫探12度

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

展榮展瑞「原來是3胞胎」！

快訊／66歲廖峻中風！

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面