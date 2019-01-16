婦人雨中僵站3小時失溫　　暖警即時救援

▲迷途婦人雨中僵站3小時失溫暖警即時救援。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市49歲蔡姓婦人15日深夜外出未歸，由於身體狀況不佳，家人急如熱鍋上螞蟻，全家動員找尋2小時未果而求助警方；員警從住家展開地毯式搜索，花費1個多小時終於在離家1公里發現失溫蔡婦僵站在機車旁。家屬表示幸好警方及時救護讓母親平安回家。

警方表示，中壢分局自強派出所於15日晚間22時許，接獲民眾譚姓女兒報案，其蔡姓母親在晚間20時許出門後尚未返家，因母親身體狀況欠佳且語言不順，全家上下早已全數動員在外積極尋找，但找了兩個小時仍毫無收獲；譚女心急如焚深怕母親發生事故於是報案請求警方協尋。

▲家屬見到親人十分激動，也感激警方及時伸出援手。（圖／中壢警分局提供）

警員陳炳勳、邱紹傑於受理後立即自譚母住居地週邊展開搜索，兩人在大街小巷中冒雨不斷穿梭尋找譚母行蹤，1小時半後終於在離譚母住居地1公里左右外的中壢區富村街附近發現，一名婦人淋雨僵站在機車旁並靠著機車椅墊，故立即上前和譚母照片比對，確認該名婦人即為當事人。

警方指出，當時譚母無法自行移動，亦無法回答警方所詢或做出反應，警方只能先把譚母抬上警車載回派出所，於警車上譚母才勉強回答出自己出門10分鐘左右便感到身體不適，只能靠著機車坐墊在雨中僵站，譚女見到母親心情十分激動，女婿也立即脫下外套給丈母娘保暖。家屬並感激警方不辭辛勞冒雨幫忙，讓母親化險為夷。