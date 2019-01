老夫妻對戰《瑪利歐賽車》18年　「輸的去泡茶」

▲路易斯的父母對戰瑪莉歐賽車已有18年之久,輸的人必須泡茶給對方。(圖/翻攝自論壇「Reddit」)

國際中心/綜合報導



電動對抗18年!一名來自丹麥的網友在外國知名論壇「Reddit」分享了一張照片表示,自己的父母每天都會一起打任天堂的《瑪利歐賽車64(Mario Kart 64)》遊戲,雙方還約定好輸的要泡茶給對方,這樣的甜蜜對戰已持續了18年,2人至今還是玩得相當開心。

網友路易斯(Louis Hvejsel Bork)日前在論壇網站「Reddit」發布了一張父母的合照。從照片中可以看到,55歲的爸爸安迪(Andy Bork)頭髮已斑白,並與一旁的妻子克萊爾(Claire Monroe)同時盯著前方的電視,手中拿著遊戲搖桿對戰《瑪利歐賽車64》。路易斯表示,這是父母的例行公事,輸的還要泡茶給贏的人,而且這樣的比賽已經持續了18年。

照片一上傳引起許多網友羨慕這2人的甜蜜舉動。路易斯表示,當時這款《瑪利歐賽車64》遊戲是他與姊姊在1999年得到的聖誕禮物,結果父母在2001年時玩上癮,而且一玩就玩了18年,雙方的比賽已成了父母的例行公事。

▲路易斯在2014年就曾發過父母對抗遊戲的照,當時父親的頭髮還沒有那麼白。(圖/IG帳號louishvejselbork)

據外媒independent報導,起初這對夫妻在還沒購買這款賽車遊戲時,就會透過卡牌遊戲來比輸贏,輸的人就必須在半夜起來餵孩子喝奶。安迪表示,「卡牌遊戲花太多時間了,當我們玩《瑪利歐賽車64》時,發現它節省了很多時間而且更有趣」。

路易斯表示,起初我覺得父母這樣的行為很正常,直到大學離開家與朋友談到這件事時,每個人都露出驚訝的表情。他還表示,父母也曾因是否能使用捷徑或特技等遊戲內容而爭論不休,平手時就會用猜拳來決定勝負,至今2人還是相當開心的對戰。

報導指出,這對夫妻的日常甜蜜互動引起許多網友稱羨,而任天堂英國官方twitter也轉發相關貼文表示,這款遊戲是維持健康關係的關鍵。

Proof that Mario Kart is the key to a healthy relationship. ☕️ https://t.co/j0TtE2PPvx