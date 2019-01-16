老夫妻對戰《瑪利歐賽車》18年　「輸的去泡茶」

▲路易斯的父母對戰瑪莉歐賽車已有18年之久，輸的人必須泡茶給對方。（圖／翻攝自論壇「Reddit」）

國際中心／綜合報導



電動對抗18年！一名來自丹麥的網友在外國知名論壇「Reddit」分享了一張照片表示，自己的父母每天都會一起打任天堂的《瑪利歐賽車64（Mario Kart 64）》遊戲，雙方還約定好輸的要泡茶給對方，這樣的甜蜜對戰已持續了18年，2人至今還是玩得相當開心。

網友路易斯（Louis Hvejsel Bork）日前在論壇網站「Reddit」發布了一張父母的合照。從照片中可以看到，55歲的爸爸安迪（Andy Bork）頭髮已斑白，並與一旁的妻子克萊爾（Claire Monroe）同時盯著前方的電視，手中拿著遊戲搖桿對戰《瑪利歐賽車64》。路易斯表示，這是父母的例行公事，輸的還要泡茶給贏的人，而且這樣的比賽已經持續了18年。

照片一上傳引起許多網友羨慕這2人的甜蜜舉動。路易斯表示，當時這款《瑪利歐賽車64》遊戲是他與姊姊在1999年得到的聖誕禮物，結果父母在2001年時玩上癮，而且一玩就玩了18年，雙方的比賽已成了父母的例行公事。

▲路易斯在2014年就曾發過父母對抗遊戲的照，當時父親的頭髮還沒有那麼白。（圖／IG帳號louishvejselbork）

據外媒independent報導，起初這對夫妻在還沒購買這款賽車遊戲時，就會透過卡牌遊戲來比輸贏，輸的人就必須在半夜起來餵孩子喝奶。安迪表示，「卡牌遊戲花太多時間了，當我們玩《瑪利歐賽車64》時，發現它節省了很多時間而且更有趣」。

路易斯表示，起初我覺得父母這樣的行為很正常，直到大學離開家與朋友談到這件事時，每個人都露出驚訝的表情。他還表示，父母也曾因是否能使用捷徑或特技等遊戲內容而爭論不休，平手時就會用猜拳來決定勝負，至今2人還是相當開心的對戰。

報導指出，這對夫妻的日常甜蜜互動引起許多網友稱羨，而任天堂英國官方twitter也轉發相關貼文表示，這款遊戲是維持健康關係的關鍵。