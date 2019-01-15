【廣編】遠東百貨邁向雙E成長企業　獲頒國家永續發展獎

【廣編特輯】

圖、文／遠東百貨提供

107年國家永續發展獎12月28日頒獎，遠東百貨以打造「經濟、環境、社會三贏」的永續成長模式在企業類獲獎，由前行政院長賴清德頒獎表揚，遠百總經理徐雪芳親臨受獎。已經將環保、服務、公益內化成為DNA的遠百，未來將持續善盡社會責任，領航百貨業邁入永續發展新時代。

面對新零售浪潮，遠百站穩經營腳步，一方面善用科技、發展數位零售大未來，讓自己成為「Edited簡約」、「Elevated時尚」、「Exclusive唯一」三E發展，另一方面又是雙E成長型企業，透過營運策略及管理創新，提高EPS獲利能力。在環保方面，努力實踐以科技結合時尚與環保，打造綠色商場實踐環境永續理念。公益部分，全台十店發揮公益資源平台力量，舉辦公益活動超過300場，更連續9年舉辦聖誕公益點燈，關懷超過1,500位偏鄉兒童。

徐雪芳特別感謝「國家永續發展獎」對於遠東百貨推動企業永續的肯定，在台深耕發展51年，在公益、環境每件事都是點滴累積，包裝再少一點、用電再少一點、公益再多做一點，就是這樣的堅持和努力，才有機會得到國家級的肯定。遠百將帶著這份國家級的肯定與榮耀，邁向企業永續發展的道路，並在「綠色消費、社會公益和智慧零售」等各方面創建標竿，塑造企業永續經營的價值，引領台灣百貨業的經營格局邁向嶄新的里程碑。