1萬3千戶新北租屋族通過審查！　每月「補貼4000元」

▲營建署資料顯示，12至15年不吃不喝，才能買到雙北一間房子。（示意圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

高房價讓低薪族都成了「無殼蝸牛」，但在高物價時代，租金也是一筆重擔，為協助民眾減輕經濟負擔，新北市辦理住宅補貼措施，審查結果今（15）日出爐，共有1萬3千戶每月可獲得4000元租金補貼，最快1月底就會入帳，有申請的民眾可以透過線上系統查詢。

城鄉發展局表示，租金補貼共有1萬6千餘件申請案，市府依據申請人家庭年所得、財產、是否具特殊條件（例如單親家庭）等情況，進行評點排序，評點分數達20分以上者，共有1萬3千戶，每月可獲得4000元補貼，108年預算審議通過後，最快 1月底入帳。

城鄉局指出，住宅補貼審查結果出爐，共提供1萬3千戶租金補貼、962戶購置住宅貸款利息補貼及132戶修繕住宅貸款利息補貼，補貼戶數為全國之冠。住宅補貼審查結果即日起開放線上查詢（網址:https://goo.gl/QDFuy8）。

城鄉局提醒，獲補貼的民眾如果有租約到期或搬遷等情形，應盡速將新的租賃契約及資料送至市府城鄉發展局審查，以免補貼款項無法如期發放，影響自身權益。

▲租金也是許多人生活中一大重擔。（圖／記者林敬旻攝）