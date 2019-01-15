重慶來福士廣場250米「空中連廊」合攏　共橫跨4棟大樓

▲重慶來福士廣場。（圖／翻攝百度）

大陸中心／綜合報導

中國第一個超250米高「空中連廊」工程14日在重慶來福士廣場順利合攏，並創下全球最高、最重、最大、最危險的幕牆單元體提升等多個世界之最。據了解，空中水晶連廊總長300米，寬約32.5米，高約26.5米，總面積超過1萬平方米，共橫跨4棟樓，並擁有天際觀景台、空中俱樂部及時尚餐飲區等空間。

中國建築裝飾集團深裝幕牆總工程師曹亞軍指出，「提升工作主要由10台液壓提升器同步帶動10根鋼絞線作業，每個提升行程250毫米。液壓提升器同步提升的誤差精度要求在20毫米之內」，「幕牆提升工程由配式組裝、斜提升擺正、垂直提升、高空滑移、精準對接等環節組成，每次提升工期4至5天。」





▲空中連廊。（圖／翻攝中新網，下同）

「位於長江和嘉陵江兩江交匯處，提升工作受多種因素影響，如風壓不穩造成幕牆單元體出現擺動碰撞等」。曹亞軍指出，「為確保萬無一失，幕牆單元體在風速小於3級時才進行提升」。據了解，此工程自2018年3月31日開始首吊，今年14日是最後一次提升，順利合攏意味著位於250米高空的「空中連廊」外觀初具規模。

「重慶來福士廣場」位於長江和嘉陵江兩江交彙的朝天門，又被譽為重慶的「朝天揚帆」，由世界知名建築大師薩夫迪（Moshe Safdie）設計，由新加坡凱德集團投資，是新加坡目前在中國最大的投資項目。據了解，該項目由8座超高層塔樓和商業裙樓組成，是一個集住宅、辦公樓、商場、服務公寓、酒店、餐飲會所為一體的大型城市綜合體。

▲空中連廊。（圖／翻攝新華網）