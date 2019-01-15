　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

非軍事區北韓地雷爆炸害他失去雙腿　南韓中士退伍挑戰殘奧金牌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ DMZ遭北韓地雷炸到失去雙腿，南韓士兵退伍挑戰殘奧。（圖／翻攝自國防TV）

▲ 河載憲2015年遭地雷炸傷。（圖／翻攝自國防TV）

記者陳宛貞／編譯

南韓陸軍中士河載憲（音譯）懷抱著報效國家的夢想加入偵察部隊，成為職業軍人，沒想到2015年8月在西部戰線非軍事區（DMZ）時，北韓埋設在此的地雷突然爆炸，導致他雙腿重傷截肢，就連當時趕去救他的一名中士也因此失去左腿，如今只能靠義肢行動。但河載憲不因此氣餒，不但積極復健，日前也在臉書上宣布，為挑戰殘障奧運金牌，他將在31日退伍，朝著新的夢想前進。

現年25歲的河載憲在2014年加入軍隊，2015年的地雷讓他受到重傷，甚至危及生命，所幸脫離險境，裝上義肢後便重返軍隊，於國軍首都醫院服役至今。他13日在臉書上表示，本月31日以後，長達5年的軍中生活將宣告結束，「意外雖然已經過去3年，那天的記憶還是歷歷在目。那是一段充滿痛苦和艱辛的日子，但我對於自己依然活著、沒有受到更重的傷心懷感激。我能夠撐過那段時光，都是因為有許多國民在為我加油。」

▲▼ DMZ遭北韓地雷炸到失去雙腿，南韓士兵退伍挑戰殘奧。（圖／翻攝自Facebook／하재헌）

▲ 河載憲認真復健。（圖／翻攝自Facebook／하재헌）

2018年曾在全國殘障體育大賽划船競賽中奪得銀牌的河載憲說明，之所以下定決心退伍，是為了嘗試自己的另一個夢想，成為運動選手，「比起安穩的職業，我選擇挑戰。我的目標和夢想是以划船選手的身分出戰殘障奧運，將金牌掛在脖子上，所以決定退伍。我不再是河載憲中士，將為了成為『奪牌選手河載憲』持續努力，希望大家為我加油。」

ET快訊
快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法
國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」
阿弟失業3年財產剩3元！Mei生日卻送他40萬重機「原因太偉

關鍵字：河載憲,北韓,地雷,非軍事區,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

主廚休假！　川普買麥當勞、披薩請足球隊：美國貨我都愛

降錯機場！伊朗軍方波音707貨機失控墜毀撞破圍牆　15人罹難

為了氣死前男友　女獸醫和妹妹「裸體壯遊」野外露出療情傷

「含水」小行星下世紀逼地球　撞上將是「原爆8萬倍」

非軍事區北韓地雷爆炸害他失去雙腿　南韓中士退伍挑戰殘奧金牌

名寺放生15條劇毒蛇！居民嚇傻剉咧等　僧人淡定：只有3條逃脫

4個月大男嬰全身「28骨斷裂」　誇張父母殘忍虐童6周才就醫

許願池年吸金5310萬怎麼花？　羅馬市長要充公、教會想救窮人

經濟衰退也要捍衛主權　英國工業區最挺脫歐

惡男囚禁「逼吃睫毛」菜刀砍頭髮　她被迫跪地學狗汪汪叫求生

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

主廚休假！　川普買麥當勞、披薩請足球隊：美國貨我都愛

降錯機場！伊朗軍方波音707貨機失控墜毀撞破圍牆　15人罹難

為了氣死前男友　女獸醫和妹妹「裸體壯遊」野外露出療情傷

「含水」小行星下世紀逼地球　撞上將是「原爆8萬倍」

非軍事區北韓地雷爆炸害他失去雙腿　南韓中士退伍挑戰殘奧金牌

名寺放生15條劇毒蛇！居民嚇傻剉咧等　僧人淡定：只有3條逃脫

4個月大男嬰全身「28骨斷裂」　誇張父母殘忍虐童6周才就醫

許願池年吸金5310萬怎麼花？　羅馬市長要充公、教會想救窮人

經濟衰退也要捍衛主權　英國工業區最挺脫歐

惡男囚禁「逼吃睫毛」菜刀砍頭髮　她被迫跪地學狗汪汪叫求生

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

陳喬恩爆結婚！　對象是緋聞傳2年的「他」…本人回應了

中職／藤田学客座投教　林威助盼日式風格幫助潛力投手

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

喚醒內心深處的少女心！粉紅「蕾絲蜜粉」裡面篩網上竟然有蝴蝶

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

面臨困難挑戰　SpaceX宣布裁員10%

卸任後第1天　賴清德傳圓臉、M字瀏海舊照給蕭美琴

求親民黨團多幫忙　蘇貞昌「哇第二次做了啦、是內行不是外行」

國際熱門新聞

吃早餐被滴惡臭屍水　客人全嚇瘋

長髮女遭5米巨鱷啃食　撈起只剩..

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女..

夫妻開車撞野鹿　鹿角插進割開車..

組團赴柬埔寨當志工　2女大生離..

怕活不到《復仇者4》迪士尼讓他..

妻出軌還策劃殺人　他仍深情探監

這食品可保存20年　好市多被搶..

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨..

韓前柔道女將16歲起遭教練性侵..

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞..

渣男劈腿殺女友　被逼娶屍反悔　

嫌犯持刀衝上台　波蘭市長遇刺亡

超噁狼師！上課手放桌下邊看片邊..

更多熱門

相關新聞

2架F-35戰機3月將飛抵南韓

南韓幾名軍方相關人士13日透露，空軍去年向美國接收的6架F-35A匿蹤戰機中，有其中兩架將於3月底抵達南韓。到時候，南韓也將晉升「擁有匿蹤戰機的國家」之一。甚至到了2021年，空軍隊伍中有望曾增添40架F-35A的戰力。

韓國2軍艦訪問上海　將與中方驅逐艦聯合演習

要不到老婆電話　7旬翁把女兒刺死

組團赴柬埔寨當志工　2女大生離奇暴斃

文在寅支持率近5成　拚經濟拾民心

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

加國男走私毒品　陸重審判死

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面