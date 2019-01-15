非軍事區北韓地雷爆炸害他失去雙腿　南韓中士退伍挑戰殘奧金牌

▲ 河載憲2015年遭地雷炸傷。（圖／翻攝自國防TV）

記者陳宛貞／編譯

南韓陸軍中士河載憲（音譯）懷抱著報效國家的夢想加入偵察部隊，成為職業軍人，沒想到2015年8月在西部戰線非軍事區（DMZ）時，北韓埋設在此的地雷突然爆炸，導致他雙腿重傷截肢，就連當時趕去救他的一名中士也因此失去左腿，如今只能靠義肢行動。但河載憲不因此氣餒，不但積極復健，日前也在臉書上宣布，為挑戰殘障奧運金牌，他將在31日退伍，朝著新的夢想前進。

現年25歲的河載憲在2014年加入軍隊，2015年的地雷讓他受到重傷，甚至危及生命，所幸脫離險境，裝上義肢後便重返軍隊，於國軍首都醫院服役至今。他13日在臉書上表示，本月31日以後，長達5年的軍中生活將宣告結束，「意外雖然已經過去3年，那天的記憶還是歷歷在目。那是一段充滿痛苦和艱辛的日子，但我對於自己依然活著、沒有受到更重的傷心懷感激。我能夠撐過那段時光，都是因為有許多國民在為我加油。」

▲ 河載憲認真復健。（圖／翻攝自Facebook／하재헌）

2018年曾在全國殘障體育大賽划船競賽中奪得銀牌的河載憲說明，之所以下定決心退伍，是為了嘗試自己的另一個夢想，成為運動選手，「比起安穩的職業，我選擇挑戰。我的目標和夢想是以划船選手的身分出戰殘障奧運，將金牌掛在脖子上，所以決定退伍。我不再是河載憲中士，將為了成為『奪牌選手河載憲』持續努力，希望大家為我加油。」