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社會 社會焦點 保障人權

台中正妹胯下「好大一包」　7包毒品塞下體…慘被當男扮女裝

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圖文／鏡週刊

台中市警方日前攔下1名林姓女子，發現車子駕駛座坐墊有疑似毒品的白色粉末，於是帶回調查，由於林女胯下鼓起一包，員警誤以為她是男扮女裝，看了身分證性別欄，趕緊找女警協助搜身，果然在她胸罩與下體處查獲14包毒品，其餘4包毒品藏放屁股後面的褲子口袋，員警戲稱「小空間，大容量」，全案依毒品危害防制條例法辦。

日前保大第一中隊警網在台中市西屯區四川路，見一部白色奧迪汽車違規停車，盤查時發現該車駕駛吳姓男子（37歲）與副駕駛座的林姓女子（28歲）均有毒品前科，且車內瀰漫著K他命的塑膠臭味，駕駛座的坐墊上，散落疑似毒品的白色粉末，懷疑2人持有毒品，於是帶回大隊，進一步調查。

詭異的是，穿著緊身牛仔褲的林女，胯下隆起一大包，走起路來像鴨子一樣搖晃，相當不自然，員警一度懷疑她是男扮女裝，但查其身分證性別欄，確實是女兒身，於是請女警協助搜身。

  1. 警方於車內找到毒品粉末，進而懷疑林女藏匿毒品。（警方提供）
  2. 警方查獲的18包毒品與梅錠3顆，多數塞在林女下體與胸罩內。（警方提供）

偵訊時，林女相當緊張，不斷打電話給律師，還強調「律師叫我不需要配合，警察無權搜身」。警方希望林女自己把毒品交出來，林女卻堅稱「我沒有毒品」，後來女警抵達隊部，警方表示，必要時請示檢察官，動用緊急搜索權，林女見無法狡賴，只好拿出放在牛仔褲後口袋的4包毒品。

辦案人員不相信她身上只藏著這些毒品，懷疑她下體藏毒，才會隆起一大包，而女警搜身，果然從她內褲下體與胸罩內，各搜出7包毒品。警方在林女身上，共查扣咖啡包10包，毛重97.3公克，K他命3包，毛重5.4公克、二級毒品甲基卡西酮毒品汽泡飲5包，毛重55.9公克，另有成分不詳的梅錠3顆，毛重3.6公克，總計查獲18包毒品，毛重160多公克。

林女供稱，毒品來自陳姓男友（28歲，有毒品前科），而陳男到案，也坦承女友身上的毒品，全都是他寄放，警方先將林女及其男友依違反「毒品危害防制條例法」移送，並繼續往上追溯毒品來源。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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