登記酸「連勝文們」　陳思宇抽籤又酸：陳其邁那時民調也很高…

政治中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選即將在27日正式投票，由白綠藍分別派出陳思宇、何志偉、陳炳甫對戰，10日一早在北市選委會抽籤號次，陳思宇受訪時竟突然提到參選高雄市長失利的陳其邁，「陳其邁的民調也很高呀」。

陳思宇一早先到公園拜票，差一點趕不上號次抽籤，最後一刻才壓線登場，最後抽中5號，雖然不是台北市長柯文哲當初拚連任的幸運四號，但她笑說沒關係，「5是很好比的數字，搭配我的行政力、行銷力、執行力、親和力，還有最重要的夠努力，這個號碼對我是幸運數字。」

面對記者提問民調似乎還是不太理想，陳思宇強調，「我們要做選民心中的第一，那民調就是…還有空間，還有時間繼續努力，那當然…那個時候在高雄，陳其邁的民調也很高呀」一定會拚到最後一刻。

她也再向對手下戰帖，「當初我在鏡頭前邀約政見辯論，現在沒有得到另外兩位認可，因為也有很多電視台邀約了，思宇等著三位甚至五位候選人。」

當時民進黨派出何志偉應戰，時代力量黨主席黃國昌表示「感覺讓人十分熟悉的金權派系政治又回來了」，對此，陳思宇在立委登記參選時表示，「我想政壇上有非常多的連勝文們，那這件事情也是大家都知道的不是嗎？」以「連勝文們」暗酸對手，引起熱議。

▲陳思宇。（資料照／記者屠惠剛攝）