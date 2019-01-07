成大醫院心衰竭病友座談會　「強心網」教您護心

▲成大醫院心衰竭團隊舉行「心衰竭病友座談會」，由各領域的專家解說心衰竭相關知識，吸引許多病友及家屬參與，場面熱鬧溫馨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院心衰竭團隊於成大醫學院第3講堂盛大舉行「心衰竭病友座談會」，由各領域的專家解說心衰竭相關知識，吸引許多病友及家屬參與，場面熱鬧溫馨。

心臟內科許志新醫師演說主題為「小新談心」，許醫師解釋，心臟衰竭是一種臨床徵狀的表現，心臟由於某種致病機轉或併發症導致本身充血功能失調或收縮功能故障無法提供足夠的血量供應身體各組織器官，進而導致這些器官功能發生問題。許醫師並帶領病友及家屬認識心衰竭及目前國內外的治療方式。接著是動感十足的「逐漸動心」，在心臟功能不好的狀態下，該如何適度運動才能讓自己維持活力卻又不影響身體，就要跟著復健部謝佩君醫師的腳步一起”動次動次”。

在資訊爆炸的時代，為了方便病友及家屬隨時查詢心衰竭相關資訊，由成大護理系陳幸眉副教授帶領的團隊研發「強心網」，此介面不只操作簡易，內容更涵括心衰竭衛教、自我檢測及飲食尿液紀錄表格等完整的資訊可供查詢。最後壓軸登場的是跟大家息息相關的「食在安心」，賴慧珊營養師表示因為疾病的關係，病友須奉行少鹽少水的原則，希望病友及家屬能輕鬆簡單的製作每日飲食，便著手製作專屬心衰竭病友適合的食譜，內容以隨手可得之食材為設計基礎，輔以簡單的烹調方式，藉此提升心衰竭病友自我照護的品質。

成大醫院肩負治療重度心臟疾病的責任與義務，以跨團隊模式為病友設計全方位的治療計畫，治療方式除藥物外，還包含機械性循環支持系統。

活動並邀請病友分享與疾病對抗的心路歷程，由惶恐到堅定，排斥到面對，從加護病房到重返職場，進而鼓勵支持其他病友。整個活動在互相鼓勵及祝福中圓滿落幕。