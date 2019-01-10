95後四川正妹1年抓上萬個娃娃　老闆：每週只能來4次！

▲陳曦擅長抓娃娃。（圖／翻攝自《澎湃新聞‧湃客》／馬小馬）

記者馬叔安／台北報導

四川成都95後女孩陳曦3年前接觸到抓娃娃機後，便「一發不可收拾」，光是去年就抓到了上萬個娃娃，多到家裡都快裝不下，連店老闆都想對她「謊稱」機器壞了。有3000多名網友想要拜她為師，她則說自己還要學習，也準備要開一家店來兜售自己抓到的娃娃。

《澎湃新聞》報導，在沒有接觸抓娃娃之前，陳曦是一名茶藝師，玩過一次之後，她回到家便開始研究攻略，如今的她站在娃娃機前，投幣、全神灌注的操作爪子移動、下爪，不過1分鐘，1個娃娃就到手了，半個小時後，娃娃機便是空空的了。

▲正在抓娃娃的陳曦。（圖／翻攝自《澎湃新聞‧湃客》／馬小馬）



陳曦分享自己的抓娃娃技巧，「觀察爪子力度，找離洞口近的抓，下爪之前先判斷好卡位點」。即使到現在，娃娃掉下去的那一刻，她還是會開心地跳起來，在她看來，抓娃娃不是因為自己喜歡這個緊張的過程，而是自己又可以得到一個屬於自己的娃娃了。

據了解，每次從電玩城出來，陳曦都會拉著大包小包，長時間下來，娃娃機老闆每次看到她，都想「謊稱」娃娃機壞了，特意找到她，勒令她每週只可以來4次。

▲陳曦擅長抓娃娃。（圖／翻攝自《澎湃新聞‧湃客》／馬小馬）

去年陳曦統計自己一共抓了有上萬只娃娃，房子裡堆不下，她便將抓來的娃娃送給朋友，或者抓娃娃時周圍看著的小孩，也正在籌備一家店，將自己抓來重復的娃娃兜售一些出去，對於有網友想拜她為師，她表示，「抓娃娃厲害的人多著了，我還得繼續學習。」

▲陳曦與娃娃。（圖／翻攝自《澎湃新聞‧湃客》／馬小馬）