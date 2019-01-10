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天要黑了！中美貿易戰「附帶傷害」　世銀警告：2019經濟展望悲觀

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▲▼世界銀行下修2019全球經濟展望。圖為美國密西西比格爾夫波特港（Port of Gulfport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界銀行下修2019全球經濟展望。圖為美國密西西比格爾夫波特港（Port of Gulfport）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合外電報導

世界銀行（World Bank）發佈最新全球經濟展望報告，向全球警告「黑暗將至」，看壞全球經濟成長前景。世銀表示，受中美貿易戰「附帶傷害」衝擊，預期未來全球貿易和投資活動均陷於疲軟，今明兩年的全球經濟成長率預測雙雙下修0.1％，分別為2.9％和2.8％。

世銀8日公布長達200頁「2019全球經濟展望報告」，封面副標題直接寫著「天要黑了」（darkening skies）。報告指出，自去年6月以來，全球經濟成長趨緩的速度超過預期，包括國際貿易與製造業疲軟，貿易緊張居高不下，部分新興市場經濟體陷入停滯。相較於去年6月，世銀預計2019年全球經濟成長將從3％降至2.9％，2020年則為2.8％，直到2021年仍保持2.8％。

幾乎所有國家與地區的預估經濟成長率均下修，美國今年經濟成長預估值維持在2.5％，但2020年卻一口氣調降至1.7％、2021年為1.6％，相較於2018年的2.9％，幾乎下滑了一半。中國去年的成長率為6.5%，今年和明年則預估降至6.2％。

歐元區去年成長1.9％，今年預估則放緩至1.6％，而日本的成長率則有望從去年的0.8％上升至0.9％；全球新興經濟體今年的預料成長為4.2％，先進經濟體則為2％。

▼2019年幾乎全球所有國家或地區的經濟成長預期均下滑。（圖／CFP）

▲▼貿易戰。（圖／CFP）

世界銀行預期，北京可能轉向更寬鬆的貨幣與財政政策，以因應外部貿易緊張情勢升高，但中國金融業卻可能面臨到系統性風險。世銀警告，包括中國、印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國在內的部分新興市場經濟體，都有資本外流、貨幣貶值、股市修正和外匯準備金減少的可能性。

世銀分析指出，美中如何解決貿易歧見，對2019年全球經濟走勢至關重要；由於貿易是經濟成長的動力，也是推動減少貧窮的力量，因此希望這些歧異能夠化解。

中美貿易代表為期3天的協商於9日落幕，但官方尚未公布任何具體協議內容。中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，「我可以確認中美貿易磋商已經結束。相關消息會很快發佈，請稍安勿躁。」陸慷補充說，磋商結果如果是好的，不僅對中美都有利，對世界經濟也是一個好消息。

美國貿易代表署（USTR）則發表一份書面聲明，指出美方期望中國作出結構性改變，但並未提到具體達成哪些共識。美方在聲明中提到，中方承諾採購大量美國產品、能源和服務，代表團將回報並等待下一步指示。

▼中美貿易協商落幕，雙方該如何解決歧見，對全球經濟走勢至關重要。（圖／路透社）

▲▼中美關係。（圖／路透社）

另一方面，2017年續任世銀總裁的金墉（Jim Yong Kim），距離任期屆滿仍有3年多，7日卻忽然宣布將於2月1日辭職，讓全球普遍關注繼任者人選是否引發全球經濟新矛盾。世界銀行是為發展中國家提供資本貸款的重要聯合國系統機構，但自川普總統上任以來，美方官員已經向世銀施壓，要求其減少對中國的貸款。

在傳統上，總部位於紐約的世界銀行，總裁都是由最大股東美國所提民的美國功名擔任，被提名人由執行董事會確認後將可任職6年。然而，川普政府上台後，世銀也受到中美貿易緊張關係的影響；近幾十年來，越來越多新興經濟體開始挑戰美國在世銀的主導地位，加上川普在許多重大政策上與世銀分歧，因此部分觀察認為，川普提名的新總裁人員可能受到反對。

▼ 世界銀行總裁金墉閃電請辭，外界關注繼任者是否會讓全球經濟產生新矛盾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 世界銀行總裁金墉（Jim Yong Kim）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：世界銀行,全球經濟,2019全球經濟展望

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