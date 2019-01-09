農委會推翁震炘接北農總座？北市府：需先徵詢市府同意

▲前北農總座吳音寧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北農產公司總經理吳音寧11月去職後，北農總座位子懸缺至今，如今在內閣改組傳聞不斷之際，傳出農委會代理主委陳吉仲曾向北市府表達，將讓農金局副局長翁震炘接任台北農產運銷公司總經理。對此，北市府回應，內閣即將改組，不宜做人是更動；產發局長林崇傑則說，沒有得到任何「正式」訊息，且目前北農總座由主秘路全利代理運作也都很順暢。

去年北農爭議延燒整年，時任北農董事長的前台北市副市長陳景峻，9月向董事會請辭董事長一職，當時即由翁震炘暫代董事長；隨後北市府派出時任工務局長的彭振聲接任北農官股董事，並於北農常董會推選彭振聲擔任董事長。

接著北農風波則延燒到總經理吳音寧身上。由於上任後接連發生春節過後多次連休導致菜價波動、用業務費買殘菜送給表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉社福團體、看不懂財報等，甚至還有極樂歐洲參訪團等，去年九合一大選投票日後，吳在11月29日遭農委會提案撤換，被外界形容成為是民進黨敗選的「頭號戰犯」。

而此次在內閣人事動盪之際傳出要派翁震炘接北農總座，北農代理董座彭振聲表示，自己也是剛看報紙才知道此事，人事案的公文是先發給市府產發局，也要先徵詢市府同意。產發局長林崇傑則說，沒有得到任何「正式」訊息，且目前北農總座由主秘路全利代理運作也都很順暢。