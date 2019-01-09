彰化紙廠排毒廢水險害死稽查人員　檢起訴求重刑

▲彰化紙廠惡意排放廢水，今起訴。（圖／環保署提供）

地方中心／綜合報導

彰化埔心華德美造紙廠2017年經檢方查出，因違法排放硫化氫濃度超標、包含甲烷的廢水，導致該地區瀰漫惡臭，不法利益初估高達新台幣7000餘萬元，9日彰化地檢將洪姓負責人依《水污染防治法》、《廢棄物清理法》等偵結起訴，並建議從重量刑、不得緩刑。

該地區長期惡臭瀰漫，民眾抱怨有如屍臭、豬屎味，稽查人員前往搜證實，下到溝渠採樣，卻因吸入過多硫化氫氣體，出現暈眩及動作遲緩症狀，只好戴上防毒面具，攜帶高壓氧氣鋼瓶採樣。

起訴書指出，2017年10月環保署中區督察大隊發現業者裝設電子儀器，設定凌晨及中午時段開啟切換開關偷排廢水，產生含有高濃度達100PPM以上的有害物質硫化氫氣體，但一般勞工作業環境僅容許10PPM，業者為了躲避稽查，甚至還在放流口處裝設監視器及警報器。

洪姓負責人事後坦承繞流排放申報不實，不過僅承認在2016年底才埋設暗管排放，但檢方從扣案管線發現排放廢水至少已有8年之久，且檢方查緝時現場確實惡臭難耐，可體會居民長期受臭味所苦。

彰化地檢審理後認為，該企業為大型事業，卻沒有善盡社會責任，甚至惡意設計防蒐證設備，業者破壞水體生態、影響居民健康，建請從重量刑，不得判予緩刑。

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