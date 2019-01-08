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視力模糊彷彿「霧玻璃」　水晶體老化導致白內障

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▲視力模糊彷彿「霧玻璃」　水晶體老化導致白內障。（圖／新竹馬偕醫院提供）

▲新竹馬偕醫院眼科主任蔡裕棋表示，點眼藥水雖可延緩白內障症狀但效果有限，最佳治療還是手術。（圖／新竹馬偕醫院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近年來40歲至60歲民眾，因白內障至醫院求診病患約增加2成，新竹馬偕醫院眼科主任蔡裕棋表示，高度近視會促使白內障的好發率提高，眼睛老花則為白內障的初期預兆，水晶體在老化的過程中會逐漸失去彈性但仍呈現透明狀，此時病人最直接的感受就是疲勞以及無法看清近距離物品。

一名患者長期因視力模糊求診眼科醫師，患者對醫師表示「我看東西都覺得有點模糊，好像有一層霧玻璃在眼前」，新竹馬偕醫院眼科醫院眼科主任蔡裕棋表示，每天都會有許多病患前來就診，其中年長者病患最常反應為視力模糊、眼睛看不清楚，甚至形容眼睛裡如有一層霧玻璃檔住而影響視力，在醫師診斷後為白內障，治療方式需靠手術才能完全康復。

▲視力模糊彷彿「霧玻璃」　水晶體老化導致白內障。（圖／新竹馬偕醫院提供）

蔡裕棋表示，白內障是老化的必經過程，人類從一出生起水晶體就逐漸慢慢老化，當水晶體彈性度下降伴隨而來為老花現象，水晶體因顏色變為混濁，光線無法穿透、影像無法清晰聚焦於視網膜上。此類患者經過評估後可選擇「飛秒白內障雷射手術」，手術使用低熱能雷射能有效保護眼角膜，加上環型雷射定位使撕囊更精準，有助人工水晶體置中固定，穩定手術後的視力品質。

大部分患有白內障的病患，因為水晶體混濁造成視力模糊前來就診，點眼藥水雖可延緩但效果有限，最佳治療還是手術。目前治療白內障的最新手術為飛秒雷射，跟一般手術相比有兩大優點，一為雷射撕囊定位精準，有助人工水晶體居中放置；二是使用雷射方式切割晶體，減少超音波乳化時間避免破壞旁邊組織，特別是眼角膜。

蔡裕棋表示，水晶體包覆在囊袋裡，要先打開囊袋才能進行手術，透過雷射定位可以取代傳統人工前囊切開術，提高人工水晶體放置的穩定度；在超音波乳化過程中釋放的熱能恐傷到眼角膜，使用飛秒雷射可以縮短及降低熱能帶來的熱傷害，尤其是患有核性白內障病患因水晶體偏硬，在超音波乳化過程中需要較大熱能，為避免傷害眼角膜，眼科主任蔡裕棋建議可選用飛秒雷射手術進行醫治。

在接受白內障手術前，需經由醫師做完詳細檢查與評估，經過充分討論後選擇適合自己的手術以及人工水晶體。術後因為傷口尚未復原，不能碰水以免造成感染，此外也要避免外力撞擊，好好保養才能讓眼睛恢復健康。

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關鍵字：白內障,視力模糊,雷射手術,新竹馬偕醫院

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