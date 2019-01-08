影／他挖一坨「耳屎」噴7700元　醫生：儀器很貴，費用合理！

大陸中心／綜合報導

福州市日前一名陳姓女子陪同丈夫去醫院掏耳被收1700元（約新台幣7700元）的天價費用，引發關注。患者表示，在治療前幾次詢問醫生費用，對方都含糊其詞地回應「只是幾百塊錢」，後來刷醫保卡時，才得知具體金額。福州鼓樓醫院宣傳負責人7日回應，「收費合規合理，主要用於微波和半導體紅光物理消炎。」

據陳姓女子表示，她5日陪同丈夫到醫院治療前，幾次向醫生詢問費用，但對方都回應「幾百塊吧」，後來去繳費時，也再次向醫院收費處的工作人員詢問價錢，還是沒得到回應，而是直接開了帳單。她馬上又去問醫生，得到的回應卻是「儀器很貴，啟動一下就很貴」。

▲掏耳朵花了7700元。（圖／翻攝秒拍截圖，下同）

在陳姓女子提供的收費單上顯示，「其他醫療費」收取了720元，「治療費」收取了689元，但均未標明具體項目。消息曝光後，新京報記者致電該醫院詢問掏耳朵項目費用，客服人員稱「費用在200元左右」，「但若是耳內存在炎症或者是什麼的話，費用可能會高一點，但不會花到上千之類的（情況）」。

另外，醫院宣傳科張科長也表示，這個患者經過診斷後確診為雙耳耵聹栓塞和雙側外耳道炎，整個治療過程，使用了雙耳內視鏡檢查，在內視鏡下清洗了異物；而炎症又經過了微波和半導體紅光的物理消炎治療。

對此，新京報記者致電另一家公立醫院，該院主任醫生表示，「掏一下（耳朵），也就100多塊錢，如果有炎症有痛有發炎的話，就做一下治療也花不了那麼多」，而「微波半導體紅光的物理消炎治療」方法為民營醫院特有，這種方法在公立醫院中並不常見。