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周恩來逝世紀念43週年　人生最後一晚在「台灣」度過

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▲周恩來。（圖／翻攝自《央視新聞》微信公眾號）

▲周恩來。（圖／翻攝自《央視新聞》微信公眾號）

記者馬叔安／台北報導

8日適逢中共前領導人周恩來逝世43週年，周恩來素有「中華人民共和國的開國元勳」之稱，生前關注台灣事務，在外交部長任內，就曾發表「中國人民一定要解放台灣」等聲明，在去世之後，他的骨灰曾放在人民大會堂的「台灣廳」中，在「台灣」度過了人生的最後一夜。

周恩來生於1898年3月5日的江蘇懷安，曾任中華人民共和國外交部長、政務院政協主席和國務院總理等職。他的官方評價為：「偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，黨和國家主要領導人之一，中國人民解放軍主要創建人之一，中華人民共和國的開國元勛，是以毛澤東同志為核心的黨的第一代中央領導集體的重要成員。

▲周恩來。（圖／翻攝自《新華網》微信公眾號）

▲周恩來。（圖／翻攝自《新華網》微信公眾號）

周恩來生前多次提出台灣事務的處理方針，於1954年8月12日在統戰部召集的民主人士座談會上，他表示，「凡願從台灣回到祖國的，我們是既往不咎」、「大家都有朋友在台灣，可以向他們做宣傳工作，經濟上要加強建設，從而加強解放台灣的物質力量」。中共中央則在9月25日提出關於解決台灣問題的宣傳方針，「任何人都允許棄暗投明，回到大陸來與家屬團聚」。

周恩來於1976年1月8日逝世，遵其遺囑，遺體火化，骨灰則撒到北京密雲水庫、天津海河入海口及渤海黃河入海口。靈車經過天安門廣場時，百萬民眾聚集在長安街道路兩邊進行悼念，此景被稱為「十里長街送總理」，1月15日的追悼會後，他的骨灰放在人民大會堂的「台灣廳」。

▲台灣廳。（圖／翻攝自中評社）

▲台灣廳。（圖／翻攝自中評社網站）

中評社指出，台灣廳在1959年人民大會堂建成時就存在，位於人民大會堂北側，門口上方有楷書大大寫著「台灣廳」三個字，廳內也有鄭成功與媽祖等雕像。

▲台灣廳內部。（圖／翻攝自中評社）

▲台灣廳內部。（圖／翻攝自中評社網站）

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關鍵字：周恩來,台灣廳,人民大會堂

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