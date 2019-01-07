強！台3線超強重機全身迷彩追焦手　網稱：「是猩猩吧！」

▲追焦手超強偽裝術，比重機騎士還令人驚艷。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

記者黃孟珍／苗栗報導

台3線路段風景優美，道路彎曲極俱挑戰性，一直以來都是重機的天堂，更吸引了許多專業追焦人士前來大展身手。有人在網路社團「我是頭份人」上ＰＯ出一張追焦攝影人士蹲在地上的照片，但全身穿上迷彩裝，讓人看不出來，網友還戲稱「是動物園跑出來的猩猩嗎？」

日前一名網友在「我是頭份人」上ＰＯ一張照片，照片裡有個人身穿迷彩服蹲在路旁樹下，全身還披上迷彩網，頸上掛著的相機，只露出鏡頭。大家都在猜他是誰？有人說：「是警察嗎？」，也有人說「是特戰部隊的吧！」、「沒認真看，還以為是枯木」。但還是有眼尖的網友回應：「是台3線追焦手」、「拍攝大型重機壓車照片」。

▲台3線道路彎曲極富挑戰性，是重機愛好者的天堂 。（圖／記者黃孟珍翻攝）



大河派出所副所長羅經仁表示，這些重機追焦手身穿迷彩，蹲在路邊拍照的行為，是沒有什麼太大的問題，只是擔心因為身穿迷彩，難免會讓人沒注意到而發生危險，也呼籲追焦的人士，盡量不要太靠近轉彎處，以避免駕駛人分心，而造成交通事故。

一名追焦手也解釋，會身穿迷彩的用意，就是因為怕造成騎士分心；不過這樣超強的偽裝術，只怕還沒拍到照片，就已經被別人當作追焦的目標了。