關25年判無罪國賠2千萬　他嘆「自己最好的時間早被剝奪了」

▲劉忠林被關25年後無罪釋放。（圖／翻攝微博／頭條新聞）

大陸中心／綜合報導

吉林長春一名男子劉忠林22歲時被控姦殺鄰居，判囚25年後，去年重審無罪釋放。吉林省遼源中級人民法院7日上午裁定，向劉忠林支付國家賠償金合計460萬元人民幣（約新台幣2060萬元），包括無罪羈押9217天人身自由賠償金約262.4萬元和精神損害撫慰金約197.6萬元。

劉忠林7日在國家賠償案代理律師屈振紅的陪同下，前往吉林遼源市中級人民法院領取國家賠償決定書，不過他放棄交通費、住宿費、資料費、誤工費、後期治療費和要求旅行消除影響、恢復名譽、賠禮道歉等其他賠償請求。

據了解，劉忠林出生於1968年。事件發生於1990年10月28日，吉林省東遼縣會民村發現一具女屍，他被認定為犯罪嫌疑人，遼源中級人民法院於1994年7月判他構成故意殺人罪，並以「鑑於本案具體情節，可以從輕判處」為由判劉忠林死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身；吉林省高級人民法院1995年8月裁定維持一審判決，核准死緩，劉忠林從看守所轉入監獄服刑。

▲劉忠林獲國賠460萬元。（圖／翻攝秒拍截圖，下同）

之後，劉忠林堅持伸冤。吉林省高級人民法院2012年3月28日決定對劉忠林故意殺人案再審；2016年1月22日，已48歲的劉忠林被刑滿釋放；2018年4月20日，法院認定證據不足，判他無罪釋放。他表示，對國家賠償款數額滿意，但「自己最好的時間早被剝奪了」。

消息一出後，網友紛紛替他喊冤稱「整個人感覺都被整傻了」、「人一輩子也就三萬天，一下子廢了三分之一 」、「青春沒了」、「最好的年紀過去了，20幾年會發生多少事」、「25年多的青春多少錢都換不回來」。