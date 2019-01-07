看到韓冰好像看到女兒...王世堅傻笑：願意為女兒跳海

▲王世堅、韓國瑜。（合成圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市議員王世堅是「大柯黑」，但對高雄市長韓國瑜及韓國瑜女兒韓冰態度卻溫和許多。常常和韓冰一起登上媒體版面的王世堅，6日接受廣播節目專訪時再談到韓冰，笑稱見到對方就像見到女兒一樣，主持人蔡詩萍問她是否願意為女兒跳海，他傻笑答，「跳海我一定呵呵呵」。

王世堅面對柯文哲態度強硬，但對上甜美的韓冰卻像另一個人，他去年11月首度與韓冰在政論節目同台，面對她溫柔攻勢替自己「跳海說」緩頰，還親邀到高雄旅遊拚觀光，讓王世堅一秒融化，露出靦腆傻笑。

王世堅6日接受電台節目主持人蔡詩萍專訪時再談到韓冰，他笑說對方跟自己女兒同年紀，「我看到她好像看到我自己女兒，女兒是上天賜給父親最好的禮物」，說起韓冰和女兒王世堅頻頻傻笑，蔡詩萍加碼提問是否願意為了女兒跳海、吞曲棍球，他笑答，「呵呵呵呵吞曲棍球不是我的事...跳海我一定、我一定，說到做到。」

談到韓國瑜及韓冰，王世堅同樣給予正面肯定，他再強調韓國瑜有骨氣，如果高做不好會認錯，不需要名嘴給他台階下，所以是有骨氣的男子漢大丈夫。至於韓冰他則大讚是有家教的小孩，本來自己不認識，對方卻主動跟他打招呼，讓他就像看到女兒一樣，他還透露自己看到女兒也只會傻笑、不知道講什麼。