馬克宏冷漠觸怒「黃背心」　年後再戰巴黎街頭　砸毀銀行、政府辦公室

▲▼年後首波黃背心運動5萬人上街再爆衝突。（圖／路透，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

5日法國黃背心抗議者再上街頭，在巴黎高級購物區聖日耳曼大道（Boulevard Saint Germain）設置路障、燒毀車輛，並向駐守在塞納河畔的防暴警察投擲煙霧彈。在去年底漸趨和平的黃背心運動，因為法國政府逮捕運動領袖德魯維（Eric Drouet），再度激起民眾情緒，抗議賦稅不公與法國總統馬克宏的冷漠態度。

根據法國內政部統計，5日約有5萬人在法國各地抗議，抗議者不但在街頭與警察爆發肢體衝突，也有人砸破銀行窗戶，破壞內部的電腦與文件，此外有一批人開車衝破政府單位大門，用機具破壞發言人格里沃（Benjamin Griveaux）的辦公室，格里沃在第一時間從後門撤出，並未與抗議人士直接接觸。葛里沃晚間接受訪問時直言，「他們攻擊的不是我，而是共和國、是民主。」

馬克宏也在推特上表示，「極端暴力再次攻擊了共和國，他們攻擊的是共和國的代表與象徵，那些犯下暴力行為的人，他們忘記公民社會的基本理念，政府將訴諸法律解決，希望所有人可以回到談判與對話的正軌。」

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2019年1月5日

「黃背心運動」（yellow vests）原是抗議政府抗議調漲燃油稅，在去年吸引超過25萬人上街頭抗議，法國政府讓步後，仍無法平息法國人民怒火。德魯維遭逮後，在臉書專頁上發佈給馬克宏的公開信，信中指出「若政府持續用高傲的態度無視法國人民，那麼憤怒將轉為仇恨，我們將會走得更遠。」隨後法國政府表達堅硬立場指出，「這群抗議群眾已變成想要叛亂，並推翻政府的鼓動者。」

「黃背心運動」支持者再也無法忍受「富人總統」馬克宏的冷漠態度，原本單純抗議燃油稅的抗爭，喚起法國人民這些年來，民生費用不斷上漲的怒火，要求更多直接民主及社會正義，調漲基本工資、調低賦稅、刪減高階公務人員薪資、降低大學入學門檻等。