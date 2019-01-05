「媽媽，求你把我賣掉吧」…單親母病倒臥床　7歲女新年願望超鼻酸

▲寧波單親媽媽長期臥病，7歲女新年願望「把我賣掉吧」。（圖／翻攝寧波晚報）



大陸中心／綜合報導

「媽媽，你把我賣掉吧！」中國大陸浙江省寧波市一名單親媽媽，因為長期操勞加上未及早治療，導致其腰椎出現問題，最終演變成長期臥床，至今已經8個月。她無法工作，也無力負擔高額醫藥費，家中經濟頓時陷入困境。乖巧懂事的7歲女兒新年願望是哀求媽媽把她賣掉，換錢治病，令人聽聞後為之鼻酸。

根據《寧波晚報》報導，今年44歲的葉子林，與前夫離異後，帶著年幼女兒和年邁的母親一起生活，原本在一家養老機構上班，每月收入約3000元人民幣（約1萬3450元新台幣）左右，生活雖然艱難，但也還算過得去。

葉子林說，幾年前發覺自己頻繁腰痛，但她剛開始以為，只是工作上抱老人太重而傷到腰，並沒有特別在意，直到後來她連蹲下都無法直接站起身來，就連養老院的老人都反覆勸她盡早就醫。葉子林苦笑說，「我一個人養女兒，養家，日子過得很緊巴巴了。我沒錢也不敢去大醫院看，想著自己能做一天是一天，我不能倒下。」

直到2018年4月28日，葉子林只不過伸手拿一瓶礦泉水，突然覺得腰部疼痛難忍，當場倒地。家人隔天將她送往醫院檢察，電腦斷層掃描診斷L5-S1椎間盤突出伴脫出，椎管狹窄、神經根受壓、腰椎骨質增生。醫師當時建議他立刻動手術治療。

葉子林說，自己沒有醫療保險，無法工作也沒有積蓄，根本看不起病，只好忍痛回家，心想躺在床上休息幾天可能會改善，等好一些了再去找工作，沒想到一躺就是幾個月，到最後病情越來越嚴重，腰部、臀部、腿部都逐漸失去知覺，就連大小便也無法自理，只能依靠70多歲老母親照顧。

7歲女兒囡囡相當乖巧懂事，剛開始以為媽媽是因為大小便沒有知覺而不能上班，因此天真的提議，「媽媽，你可以和小寶寶一樣穿著尿布上班嗎？」當她發現媽媽生的是一場大病後，無數次哀求，「媽媽，要不把我賣了吧，賣給有錢人，錢給你治病！」

葉子林哽咽地說，女兒不知道「賣掉」是什麼意思，只覺得這樣可以有錢，讓媽媽治病，但不管再苦再難，媽媽都不會賣掉女兒。她說，自己2019年唯一的新年願望，就是能早點站起來，重新撐起這個家，好好照顧女兒。

去年10月，幾位聞訊而來的親戚、朋友一起湊了一筆錢，讓葉子林到醫院做了詳細檢查。醫師診斷，由於病情已經加重，無法進行微創手術，只能動開放手術才能讓病人重新站起來，醫藥費保守估計為6、7萬人民幣（約新台幣26萬元至31萬元左右）。這筆錢對葉子林而言無異於天文數字，她只能回家繼續臥床。目前，葉子林雖能勉強起身活動，但一天最多只能站或坐20分鐘，就撐不住了。

另據《人民日報》報導，葉子林為了盡快動手術，無奈之下只好向寧波市象山縣慈善總會求助。令她感到意外的是，椎間盤突出雖然不是重大疾病，但慈善總會瞭解她病情的嚴重性後，仍為她於2018年12月31日開啟募款，至今年元旦，短短2天就募得6.5萬元人民幣（約新台幣29萬元）的善款。

除了慈善總會募來的善款，還有許多民眾自發性送上心意。當媒體前去採訪時，一名退休阿姨突然走進病房，拿出紅包塞在葉子林手裡說，「這是我一點點心意，我退休了，我來看看你。希望你早日康復」但她始終不願透露自己姓名。

除此之外，寧波鄞州區有數名善心人士表示，願意資助她的女兒教育費，甚至還有網友轉帳至媒體，交代一定要轉交給葉子林；葉女的母親鄭阿姨透露，之前還有一位當地公車司機特地前來家裡拜訪，代表全體駕駛捐出1300元人民幣（約5800元新台幣）。

好消息是，葉子林已經於1月4日接受手術治療；主治醫生王振林表示，葉子林的病況算是中型手術，術後只需要2至3個月的休養，很快就能重新站起來。媒體採訪時，葉子林多次表達對好心人的謝意，並表示未來康復後，想作義工回饋社會。

▼醫師表示，葉子林的病況很快就能康復。（圖／翻攝人民日報微信公眾號）

