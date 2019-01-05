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「發現野生的Galaxy S10」　Infinity-O全螢幕只有右上一小洞

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▲▼推特爆料達人@evleaks「發現野生的Galaxy S10」。（圖／翻攝自推特）

▲推特爆料達人@evleaks「發現野生的Galaxy S10」。（圖／翻攝自推特）

科技中心／綜合報導

推特爆料達人@evleaks表示自己「發現野生的Galaxy S10」，並貼出了一張疑似為三星Galaxy S10的照片。照片中顯示，此一設備顯示螢幕右上角有一小個相機孔洞，除此之外手機正面全部都是可觸控的空間，意味著Galaxy S10的顯示器設計將更加接近全螢幕。

據了解，三星設備將採用的是更貼近邊緣的顯示螢幕，並非像許多其他智慧型手機那樣的缺口（瀏海），因此新推出的智慧型手機除了右上角有一個小小的圓形相機孔洞外，其餘的部分都是可利用的觸控空間。

根據MacRumors網址指出，三星Galaxy S10之所以能夠以一個小小的孔洞來作為前置相機，是因為當中所包含的感光元件較其他手機來得更少；若與最新的iPhone相比，S10前鏡頭中並沒有搭載像是原深感（TrueDepth）相機與紅外線（Infrared Camera）相機；因此S10的前置鏡頭可以做得更微小化。

@evleaks在此一PO文中將Galaxy S10稱為Beyond 1，且表示Beyond 1的尺寸將與Galaxy S9相同，將採用6.1吋螢幕，並搭載一個前置鏡頭。

而Galaxy S10的較大款型號（據傳S10將會有三種型號，其他兩種分別為S10 Lite、S10+），S10+的螢幕則將搭載2個前置鏡頭，因此S10+的孔洞應該會比S10來得大一點。且至少某一個或幾個型號的S10手機預計將採用4個後置鏡頭。

不過S10並不是三星第一個「打孔式設計」的智慧型手機，而是Galaxy A8s；但是Galaxy A8s的孔洞設計將在螢幕左上角。

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關鍵字：Galaxy S10,Infinity-O

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