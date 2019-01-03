突破美軍航母封鎖！伊朗計畫升級快艇隱形技術

▲伊朗軍方計畫在小型船艦上升級雷達匿蹤技術和加裝新型反艦導彈。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國退出伊朗核協議後，持續對德黑蘭進行經濟封鎖，甚至派出艦隊在波斯灣附近巡邏，導致兩國緊張局勢升級。由於重要的石油路線被控制，伊朗革命衛隊（IRGC）計畫使用雷達匿蹤技術，以及裝備新型的導彈來升級在海灣的快艇，藉此對抗美國海軍。

根據《路透社》報導，美國尼米茲級核動力航空母艦「史坦尼斯號」（USS John C. Stennis）於去年12月21日駛入波斯灣，是美國總統川普宣布退出伊朗核子協議後，首度派遣航艦前往該區域，伊朗也隨即派出30艘船艦跟隨監視。伊朗革命衛隊總司令坦斯瑞（Alireza Tangsiri）表示，目前計畫配備隱形技術來閃避雷達的追蹤，藉此提高快艇的靈活性，並裝備新型的導彈。

▲美軍航母「史坦尼斯號」目前已派駐到波斯灣。（圖／翻攝美國海軍官網）

雖然伊朗近年投入研發戰鬥機和船艦的隱形技術，不過成效不彰，推出的原型機甚至被國防專家嘲笑。儘管德黑蘭黑軍部隊缺乏強大的常規艦隊，仍然有許多移動快速的快艇和反艦導彈，並且可以埋設水雷。IRGC指揮官巴蓋里（Mohammad Bagheri）表示，除了可以在暢談和平主義理論之外，伊朗還擁有強大的軍事力量，準備好「追究」那些影響德黑蘭權益的國家。

近期波斯灣的火藥味暫時降低，不過美國和伊朗雙方的艦隊仍然在迂迴對抗，並同步升級「口水戰」。伊朗警告，世界上有三分之一的石油經過波斯灣，如果美國持續壓迫出口石油，周遭地區的國家不會允許這麼做，因為德黑蘭將考慮封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。