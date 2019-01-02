雨淹宜蘭冬山武淵3天「道路變水路」　消防隊協助住戶就醫

▲宜蘭連日豪雨，冬山鄉低窪的武淵村東六路地區淹水50至80公分深，連路面都淹沒，縣議員楊弘旻（上圖左）會勘說，跨年至今淹3天了，住戶出入不得，2日因有住戶生病，要外出就醫，他找來消防隊才協助脫困。（圖／宜蘭縣議員楊弘旻提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉低窪的武淵村東六路地區，因連日豪雨淹水深度達50至80公分深，路面都被淹沒。縣議員楊弘旻2日會勘表示，跨年至今已經淹3天了，淹水戶出入不得，2日是因為有淹水戶生病，需外出看醫生，向他求救，他找來消防隊幫忙才脫困。

楊弘旻說，淹水地區低窪，1年要淹10多次，約10多戶住家，其中有3戶是舊住戶，約有6人還在現地居住，其他是新搬來與蓋屋居住的新住戶，他們多半時間住台北，假日才回來宜蘭住，這次淹水就留在台北沒回來。

楊弘旻指出，住戶的房子都加高地基，高於路面，因此積水並未淹入屋內，不過出入道路已經變水路，無法出入，如果要就醫或外出都困難， 短期措施應該把路基加高50公分，避免路面被淹沒，長遠之計應設置小型抽排水站，排除積水。

楊弘旻說，目前，當地淹水都只能等雨停水退，淹水期間，除住戶積糧外，他與消防隊連繫，如果有需要，先購置泡麵乾糧送住戶，錢他來出。